AK Partili Gider: Sorunlar Azaldı, Şimdi Parke Taşını Konuşuyoruz - Son Dakika
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AK Partili Gider: Sorunlar Azaldı, Şimdi Parke Taşını Konuşuyoruz

AK Partili Gider: Sorunlar Azaldı, Şimdi Parke Taşını Konuşuyoruz
15.06.2026 13:19
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AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de muhtarlarla buluşarak altyapı sorunlarının azaldığını, ancak küresel krizler nedeniyle Türkiye'nin güçlü yönetime sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gider, Umurbey beldesinde bir restorandaki buluşmada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de son yıllarda muhtarlarla toplantı yapmanın çok daha keyifli hale geldiğini çünkü problemlerin azaldığını söyledi.

Eskiden bir araya geldiklerinde köylerin altyapı sorunlarını tartıştıklarını hatırlatan Gider, şöyle devam etti:

"Bugün çok şükür ki değil meydanları, ara sokaklardaki parke taşı ne zaman bitireceğiz, bunu konuşuyoruz. Bunlar bize keyif veriyor. Bunlar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok kıymetli. Hele ki dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemde. Dünyada 100 senede bir meşhur laftır 'Kartlar tekrar dağıtılıyor' derler ama bu yüzyılda kartlar dağıtılmıyor, oyunun şekli değişti. Ne oynandığı bilinmiyor. Hikayenin yeniden yazıldığı bir dönemde en büyük şansımız, güçlü bir hükümete, güçlü bir Cumhurbaşkanı'na ve birlikte hareket edebilen bir millete sahip olmamız."

Ayhan Gider, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini, bugün itibarıyla ABD ve İran'ın anlaşmasının konuşulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda imzaları görsek bile yarın ne olacağını bilemiyoruz çünkü her gün matematik tekrar değişiyor. Irak ve Suriye yangın yeri güneyimizde. Türkiye'yi çevreleyen her yer ateş topu. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta Yunanistan'ın kendini göstermesi, İsrail'in kışkırtması ve desteklemesiyle biz de bir savaşın içine çekilmeye uğraşıyoruz. Bununla ilgili de hiç olmadığımız kararlıyız, lafı da eğip bükmeden diyoruz ki kimse bize bulaşmasın."

Gider, NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da toplanacağını hatırlattı.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ay düzenlediği il başkanları toplantısında muhtarların önemine değindiğini kaydetti.

Toplantıya, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, İl Genel Meclisi Üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Gider: Sorunlar Azaldı, Şimdi Parke Taşını Konuşuyoruz - Son Dakika

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