AK Parti'den sokak hayvanlarıyla ilgili yeni açıklama: Kuduz tehlikesi olanlar uyutulacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den sokak hayvanlarıyla ilgili yeni açıklama: Kuduz tehlikesi olanlar uyutulacak

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Kamuoyunda tartışma konusu olan başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeyle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, saldırganlığı devam eden ve kuduz riski olan hayvanların uyutulacağını söyledi. Güler ayrıca düzenlemenin henüz tamamlanmadığını belirterek 10-15 gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

26.05.2024 15:00
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Sokak hayvanlarıyla ilgili henüz taslak durumunda olan düzenleme kamuoyunda farklı tartışmalara neden olurken AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, saldırgan olan ve kuduz tehlikesi bulunan hayvanların uyutulacağını söyledi.

"KUDUZ TEHLİKESİ OLAN UYUTULACAK"

Kanal 7'deki canlı yayınına konuk olan Güler, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirterek özellikle "uyutma" seçeneğiyle ilgili çıkan tartışmalara yanıt verdi.

Düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Güler, "En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunların aşama aşama desteklenmesi gerekiyor." dedi.

"BARINAK DIŞINDAKİ HAYVANLARDA CİDDİ KUDUZ TEHLİKESİ VAR"

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, "Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor." şeklinde konuştu.

"10-15 GÜN İÇİNDE DÜZENLEMEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

Güler, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini ziyaret edeceğini belirterek görüşmelerin sonrasında düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapacaklarını belirtti ve "10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız." dedi.

AK Parti\'den sokak hayvanlarıyla ilgili yeni açıklama: Kuduz tehlikesi olanlar uyutulacak

Abdullah Güler, Sokak Köpeği, AK Parti, Hayvan Hakları, Hukuk, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den sokak hayvanlarıyla ilgili yeni açıklama: Kuduz tehlikesi olanlar uyutulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den sokak hayvanlarıyla ilgili yeni açıklama: Kuduz tehlikesi olanlar uyutulacak - Son Dakika
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