AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek - Son Dakika
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AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek

25.04.2022 13:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için en son yapılan anketi soran gazeteci Esra Elönü'ye tahminini açıklayan Hamza Dağ, "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecek." iddiasında bulundu.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında partisinin oy oranlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"2023'TE YÜZDE 52.6'NIN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında yüzde 52.6 ile seçildiğini hatırlatan Dağ, "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" diye konuştu.

AK Partili isim canlı yayında paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son ankette oy oranı yüzde 52.6'nın üstünde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

"ANKETLER, PARTİLERİN KENDİ STRATEJİSİNİ BELİRLEMEK İÇİN YAPILIYOR"

Gündemdeki anketler hakkında da konuşan Dağ, şöyle devam etti: "Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Hamza Dağ'dan 'Erdoğan'ın oyları' iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek - Son Dakika
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