AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Özgür Özel ve yakın ekibi, milletin alın teriyle ve belediye kaynaklarıyla anılan bu ağır rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında çıkıp hesap vermek yerine korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıyorlar." dedi.

İnan, partisinin Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düzenlenen Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yol arkadaşlıklarının ömrünün geçici makam ve unvanlardan çok daha uzun olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin teşkilatın alın terini şahsi ikbalinin basamağı yapamayacağını aktaran İnan, dar halkalar, ayrı baş çekmeler ve konfor alanları peşinde koşulmaması gerektiğini belirtti.

Son günlerdeki tartışmaların kendilerini millete hizmetten ve ekonomi gündeminden uzaklaştırmasına müsaade etmediklerine işaret eden İnan, şunları kaydetti:

"Kalanlar ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için de nefes aldırmadan iz sürüyoruz. Üstelik paranın geri ödenmesiyle bu dosya kapanmıyor. İhmali, kusuru veya kastı olan hiç kimseye en küçük bir gevşeme gösterilmiyor. Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Hepsi hakkında işlem başlatıldı. Çünkü bizim kitabımızda hiçbir makam milletin hakkından büyük değildir. Milletin ekmeğine kim el uzatmışsa hesabını burnundan fitil fitil getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."

AK Parti ile Özgür Özel'in yaklaşımı arasında fark olduğuna dikkati çeken İnan, kendi partilerinde milletin alın terine el uzatanların yargı önüne çıkarıldığını, karşı tarafta ise bu kişilerin korunduğunu ve ödüllendirildiğini ileri sürdü.

Özel'in, AK Parti'nin sözünde durmadığı ve kendilerine verdiği taahhütleri yerine getirmediği yönünde açıklamalar yaptığını aktaran İnan, şöyle devam etti:

"Özgür Özel sen kimden söz aldın, kiminle hangi köşede ne fısıldaştın bilmiyorum ama belli ki birileri seni fena keklemiş. Şunu kulağına küpe yap, bu sözüm de hem sana hem de içeride veya dışarıda üzerine alınması gereken herkese gitsin. AK Parti kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz. AK Parti karanlık kulislerde, tenha odalarda hiç kimseye gizli taahhüt vermez."

Özgür Özel'e yönelik eleştiriler

İnan, Özel'in geçen hafta düzenlenen kurultayda Silivri'ye canlı bağlantı yaptığını belirterek, bir sonraki toplantısında Manisa'ya da bağlantı yapmasını beklediğini söyledi.

Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübündeki eski dostlarına mikrofon uzatması çağrısında bulunan İnan, "Delikanlıysan İzmir'de yapamadıklarını, Aydın'da yapamadıklarını şehzadeler şehri Manisa'da nasıl yaptığını anlat. Sen anlatmazsan biz tek tek millete anlatacağız. Sen anlatmazsan buna cesaretin yoksa emin ol ki biz Manisa'da nasıl bir rüşvet çarkı ortaya koyduğunuzu hem Manisalılara, hem İzmirlilere, hem de Türkiye'ye biz teker teker anlatacağız. " ifadelerini kullandı.

İnan, Özel'in kendisine ikinci tazminat davasını açtığını belirterek, "Özgür Özel'in dava açma hakkına saygımız var ama buradan söylüyorum, iki değil yirmi iki tane dava açmazsan hatırım kalır. Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz. Sabahtan akşama kadar Türk yargısına hakaret edip, bizim her sözümüzden sonra koşa koşa adliye koridorlarına sığınmasındaki iki yüzlülüğü de milletimizin takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

Milletvekili dokunulmazlığının, milletin emanetini taşıyanların ülke ve vatandaşların hayrına kürsüde özgürce söz söyleyebilmesi için bulunduğunu vurgulayan İnan, şunları söyledi:

"Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz. Ancak bugün Özgür Özel ve yakın ekibi, milletin alın teriyle ve belediye kaynaklarıyla anılan bu ağır rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında çıkıp hesap vermek yerine korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıyorlar. Gerçi biz bu tanımlara şaşırmıyoruz. "

İnan, yolsuzluk ve hırsızlık soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan kişilere, konuşmamaları ve itirafçı olmamaları karşılığında milletvekili yapılarak dokunulmazlıkla kurtarılacakları yönünde haber gönderildiğini söyledi.

Bu yaklaşımda milletvekilliğinin millete hizmet makamı yerine suçu örtmenin ve yargıdan kaçmanın aracı olarak görüldüğünü savunan İnan, "Kürsülerden şeffaflık nutukları atacaksınız ama iş kendi rüşvet ve mali skandal dosyalarınıza gelince dokunulmazlık duvarının arkasına sineceksiniz. Aziz milletimiz sizin neyin arkasına saklandığınızı da o yüce meclis çatısını hangi karanlık hesaplara siper etmeye çalıştığınızı da ibretle izliyor." dedi.

Ümit Özlale'ye ilişkin açıklamalar

İnan, "fon şeytanları" olarak nitelendirdiği kişilerin kendi yaptıklarının konuşulmasını engellemek için Özel ve ekibini sahaya sürdüğünü öne sürdü.

Özel'in de Ümit Özlale, Ali Mahir Başarır, Zeynel Emre ve Murat Emir'i "birer paravan olarak ateşe attığını" savunan İnan, "Sözde 'bilgi sızdırıyoruz', 'eleştiriyoruz' diyerek hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Buradan açıkça sesleniyorum. Eleştiri adı altında yaptıklarınızın bu fon şeytanlarının işine nasıl yaradığını görün ve kime hizmet ettiğinizi sorgulayın." diye konuştu.

Özlale'nin yaklaşık 1,5 yıl önce AK Parti'ye katılmak için kendisiyle görüşmeler yaptığını iddia eden İnan, şöyle devam etti:

"O gün karşıma geçip içinde bulunduğun siyasi ortamdan dert yanıp, 'Benim bu kirli ilişkilerden, bu adamlardan haberim yoktu, nasıl bir çukurun içine düştüm bilmiyorum ama kendimi bu pisliklerden koruyacağım' ifadelerini bize kullanıyordun. Ne oldu da dün yüzüme karşı takdir ettiğin, başarısını övdüğün bir siyasetçiye bugün sosyal medyadan 'Sen daha doğmamışken' diye başlayan üstenci tweetler atmaya başladın? Görülen o ki kendini koruyacağım dediğin o çarkın ve o arkadaşların kirli gündemine tamamen esir olmuşsun."

Özlale'ye, söz konusu görüşmelerde kullandığını öne sürdüğü ifadeleri inkar etmemesi yönünde çağrıda bulunan İnan, "Eğer Genel Başkanın Özgür Özel'in elinde bir bilgi, bir belge varsa çıksın mertçe kendisi konuşsun. Başkalarının hesabına kendinize mayın eşekliği yaptırtmayın. Hangi ismin arkasına saklanırsanız saklanın, yarın bu kurgular çöktüğünde hepiniz çok kötü ortada kalacaksınız." dedi.

Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik sözlere tepki

İnan, bir akademisyenin AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin çalışmalarına yönelik sözlerini de eleştirdi.

Çankırı'ya yönelik "Sen Mardinlisin, karışamazsın, git midye sat" ifadelerinin kullanıldığını aktaran İnan, bu sözleri nefret söylemi olarak nitelendirdi.

İnan, "Sen Mardinli hemşehrilerimizin kesip attığı tırnak bile olamazsın. Senin o kibirli, çamur zihniyetini biz yıllar önce sandığa gömdük. Midyeci kardeşlerimizin alın teri, senden on kat daha fazla İzmir ruhunu temsil ediyor. " ifadelerini kullandı.