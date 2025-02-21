AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir - Son Dakika
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Politika

AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir

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AK Parti'de gözler 23 Şubat Pazar günü yapılacak büyük kongreye çevrilmişken parti içi ve kabinede büyük değişiklikler bekleniyor. Katıldığı canlı yayında kulislerdeki iddialar sorulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir "Eski isimler yeniden gelebilir. Bu bizim zenginliğimiz" dedi.

21.02.2025 13:37  Güncelleme: 14:12
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AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat Pazar günü yapılacak. Kongre öncesinde parti içinde ve kabinede değişiklik yapılacağı ile ilgili dedikodular Ankara kulislerinde yüksek sesle dillendirilmeye başlamıştı.

AK PARTİLİ İSİMDEN CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Kulisler hareketliyken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den de çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu oldu.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Kabinede değişiklik yapılacak mı sorusunu cevaplayan Kandemir, "AK Parti'nin en büyük gücü 23 senelik hikayesinde belki dünya siyasal hareketinin en tecrübeli, kritik anları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Eski isimler yeniden gelebilir. Bu bizim zenginliğimiz." dedi.

AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir.

"GÖVEVİ DEVREDENLER DE ALANLAR DA SON DERECE COŞKULU"

"Cumhurbaşkanımızın nasıl bir kadro kuracağını hep birlikte göreceğiz" diyerek değişim yapılacağını belirten Kandemir, şunları söyledi; "Tabi kabine tarafı ya da parti tarafı onu bilemiyoruz. Halihazırda çok güçlü bir hükümetimiz, işini iyi yapan bakanlarımız var. Dolayısıyla takdir genel başkanımızın. Böyle büyük bir değişimin olduğu siyasal harekette tatsızlık göremezsiniz AK Parti kadrolarında. Görevi devredenler de alanlar da son derece coşkulu, heyecanlı."

ERDOĞAN: HİÇBİR HOCA, TAKIMI OKUMADAN SAHAYA SÜRMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapılacak olan büyük kongre ile ilgili "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük." ifadelerini kullanarak değişim sinyali vermişti.

AK Partili Kandemir\'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir

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Son Dakika Politika AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Huseyin Gurkan:
    hep aynı sahislar biri gidiyo biri geliyo bı doymadiniz 80 milyon doyuramadi sizi 98 20 Yanıtla
  • Ateş:
    Ayvayı iyice yedik desenize 72 6 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hazine de para birikti. damat gelsin hemen gereğini yapsin 73 4 Yanıtla
  • mustafa karadere:
    Bir numara değişmediği sürece Daron Acemoğlu da gelse bu ülkenin ekonomisi değişmez. Demokrasi ve hukuk olmayan bir ülkenin ekonomisi sittin sene düzelmez 41 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eski eskidir gerekde yok yeniye bakalım 42 7 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Uyumaya devam 25 3 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    şener şen İlyas Salman repliği geldi aklıma. bir on bin daha biriktirmiş. diyor. onu da elinden geri alıyor. 22 3 Yanıtla
  • Uğur null:
    Siz yayınlamayın, gidici o zaat millet biliyoo. Sizde kurtaramayacaksınız 23 1 Yanıtla
  • Bilen bilir:
    ısırıp ısıtıp önümüze koyuyorlar 22 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç kongreyi bırak reis saraydaki eşyaları yavaş yavaş toplamaya başla. 21 1 Yanıtla
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