AK Partili Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

08.05.2026 10:26
AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, anneliğin Türk inancında ve toplumsal yapısında müstesna bir yeri olduğunu belirtti.

Annenin şefkati ve merhametiyle hayata anlam kattığını vurgulayan Karaaslan, "Annelerimiz emeğiyle, sabrıyla ve metanetiyle hepimize örnek olan en kıymetli varlığımızdır. Ömrünü ailesine ve evlatlarına adayan annelerimizin hatırını en üstte tutmak, kıymetini bilmek ve hürmette kusur etmemek, hayatın her anında onlara özen göstermek en temel sorumluluğumuzdur. Tarih boyunca kadınlar milletimizin geleceği, vatanımızın bütünlüğü ve istiklalimiz için en ön saflarda mücadeleye katılmış, üstlendiği öncü rolle aydınlık yarınlarımızı inşa etmiştir. Zaman ve koşullar değişse de kadınların mücadele azmi ve annelerin taşıdığı ruh değişmemiştir." dedi.

AK Parti iktidarları döneminde annelerin hem sosyal yaşantısında hem de çalışma hayatında daha güçlü şekilde varlık gösterebilmeleri adına çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaaslan, "Doğum öncesi ve sonrası annelik izinlerinin güvence altına alınması ve yarı zamanlı çalışma gibi uygulamalarla annelerin hem evlatlarına daha fazla zaman ayırabilmelerine hem de iş hayatındaki varlıklarını sürdürebilmelerine imkan tanıdık. Bu kapsamda annelerin doğum öncesi ve sonrası dönemi daha sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirmelerine katkı sunmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde yasalaştırdığımız teklifle annelik izni süresini 24 haftaya çıkardık." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2026-2035 döneminin 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak ilan edilmesi de bu anlayışın güçlü bir tezahürü olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Bu kararla, milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz ailenin tehditler karşısında korunması ve güçlendirilmesi, annelerin desteklenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine yönelik politikaların daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir. Annelerin toplumsal hayattaki yerini sağlamlaştıran, onları koruyan ve destekleyen bu vizyonun, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Anneler Günü'nü kutladığımız ve iyi dileklerimizi paylaştığımız bu günde, dünyanın gözleri önünde Gazze'de yaşanan ve insanlık vicdanını derinden yaralayan trajediyi bir kez daha hatırlatmayı gerekli görüyorum. Evladını daha kucağına alamadan toprağa veren annelerin, yüreklerimizi parçalayan büyük acısını anlamadan annelik üzerine söylenecek her söz eksik kalacaktır. Masum ve savunmasız sivilleri, çocukları ve kadınları acımasızca hedef alan ve Filistin'de bir soykırım gerçekleştiren İsrail'in bir an önce durdurulması ve kardeşlerimizin huzura kavuşması için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya, haksızlık karşısında vicdanın sesi olmaya ve mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

