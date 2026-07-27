Sayan Kaya, Konuralp’e hayran kaldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'yı Düzce'de ağırladı. Kaya, Konuralp Antik kente hayran kaldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, hafta sonu bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Düzce'de, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün misafiri olarak belediyenin il genelindeki çalışmalarını inceledi.

Başkan Özlü, beraberinde AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve parti yöneticileri ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilk olarak 3 bin yıllık tarihi ile Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan Konuralp Antik Tiyatrosu'nu gezdirdi.

Düzce Belediyesi olarak kazılara büyük destekler verdiklerini ve 5 yılda Antik Tiyatro kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Özlü, restorasyon çalışmalarına başlayacaklarından bahsetti. Başkan Özlü, bu çalışmalar ile Düzce'nin turizmde hak ettiği payı almasını arzu ettiklerini ve haftada 10 bin turist hedeflediklerini de Sayan Kaya ile paylaşırken, ayrıca yeni müze ve yeni cami projesinden de söz etti.

Başkan Özlü daha sonra Sayan Kaya ile birlikte Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek burada hizmet verilen hastalarla bir araya geldi. Başkan Özlü, merkezin çalışmaları hakkında Sayan Kaya'yı bilgilendirirken, Sayan Kaya ise daha sonra alzheimer hastaları ile sohbet ederek merkezin çalışmalarını yakından inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ziyaretlerinin ardından Düzce'den ayrıldı.