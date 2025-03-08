AK Partili meclis üyesine yapılanlara Erdoğan'dan sert tepki - Son Dakika
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Politika

AK Partili meclis üyesine yapılanlara Erdoğan'dan sert tepki

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Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında, CHP'li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş'un AK Partili üye Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Ana muhalefet partisi genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa önce aynaya baksın." dedi.

08.03.2025 20:49
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Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşması sırasında beş dakika kuralı gerekçe gösterilerek mikrofonu kapatıldı. Bilgili, diğer üyelere süre sınırlaması getirilmediğini söyleyerek itiraz edince, CHP'li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş "Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına" ifadelerini kullandı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEKİ SKANDALA ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Kadıköy Belediyesi'ndeki skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Muhalefetin özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. İşte bugün Kadıköy Belediye Meclis üyesi AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler, meclis başkanı aynı zamanda kalkıp, aynen Amerika'da olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı' diyebildi.

6284 sayılı kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor. Biz sözleşme değil kanun yaşatır diyoruz. Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere şunu tavsiye ediyoruz; şayet gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsanız parti teşkilatlarınızı ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, ahlaksız iddialara bir bakın.

"ANA MUHALEFET GENEL BAŞKANI ÖNCE AYNAYA BAKSIN"

Kadınları mağdur eden yasakların kalkmaması için mahkeme mahkeme dolaşan ana muhalefet partisi genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa önce aynaya baksın, partisinin kötü sicili ile yüzleşsin, yıllarca mağduriyetine sebep oldukları başörtülü kadınlardan özür dilesin. Dün az önce ifade ettiğim gibi Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm 28 Şubat zihniyetinin CHP'de halen devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği CHP geleneğidir. Aradan geçen onca süreye rağmen hiç değişmemiştir. CHP kadın düşmanı bir partidir. CHP kadınların fikirlerini özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekküldür. CHP bu zihniyetten ne kadar erken kurtulursa, rezillikleri ne kadar kısa sürede temizlerlerse hem ülkemiz hem de kadınlarımız için büyük iyilik yapmış olurlar.

Aslında grup kürsüsünde kurduğu cümlenin daha buharı tutarken bizzat kendi belediye başkanı tarafından tekzip yiyen bir şahsa ne dersek boş. Lideri olduğu partide sözünün değeri olmayan bir genel başkanın millete itibarının olması zaten mümkün değil. Sayın Özel siyasette kendini geliştirmek yerine belediye başkanlarını aklamaya mesai harcarsa daha çok kendini gülünç duruma düşürür. Kadın konusunda bilindik ezberleri tekrarlayanlara daha fazla sözü israf olarak görüyor onları hezeyan, ayak oyunlarıyla, koltuk kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz.

AK Partili meclis üyesine yapılanlara Erdoğan\'dan sert tepki

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Son Dakika Politika AK Partili meclis üyesine yapılanlara Erdoğan'dan sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahşerin atlısı:
    az bile yapmışlar herkes haddini bilecek ekepeli olunca ali karan baş kesen gibi davranamaz 44 50 Yanıtla
  • 78908900:
    Fıtratlarımda var ,bunlar geçmişte MV Merve Kabakçı'yı kovdular meclisten . 20 18 Yanıtla
  • Alper Elma:
    mahşerin atı nasılsın bakirkoydenmi yaziyorsun diğer hasta arkadaşlarınla müzakere ediyormusun 19 11 Yanıtla
  • Tuna Han:
    Öcalan başkan olsaydı bu kadar bu ülkeye zarar vermezdi içerdi acıma duygusu oluşmuştur empati yapar 15 6 Yanıtla
  • setutk iyi:
    CHP dedi mi bin kere düşünün zıp zıp parti bunlar 4 10 Yanıtla
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