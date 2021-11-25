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AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama - Son Dakika

AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

25.11.2021 11:24

Son dönemde "Alışacaksınız" çıkışı ve taktığı 5 bin 300 liralık atkıyla gündeme gelen AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli WhatsApp mesajları ve fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı. Birinci, "Bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler" açıklamalarında bulundu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üyelerinden olan Mücahit Birinci, son dönemde Prof. Dr. Ersan Şen ile yaşadığı tartışmada kullandığı "Alışacaksınız" ifadesi ve taktığı 5 bin 300 liralık atkısıyla gündeme gelmişti.

"HAYSİYET CELLATLIĞININ HESABINI VERECEKLER"

Dün akşam sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen bir dizi cinsel içerikli WhatsApp mesajı ve fotoğrafların paylaşılması sonrası sessizliğini bozan Birinci, Twitter hesabından art arda açıklamalar yaptı.

Kendisine ait olduğu öne sürülen WhatsApp mesajları için "iftira" diyen Birinci, attığı tweet'te "Bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler ifadesini kullandı.

AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

"HUKUK VE EMNİYET NOKTASINDA GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Birinci, bir diğer mesajında da, "Alçakları hoplatmaya devam edeceğiz. Fetö, DHKPC, PKK... Nasıl haysiyetsiz saldırı yaparlarsa yapsınlar, simetrik ve asimetrik, anladıkları dilden mücadeleye devam edeceğiz. Bu alçak iftiralarla ilgili hukuk ve emniyet noktasında gereğini yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

NE OLMUŞTU?

Twitter'da Birinci'ye ait olduğu iddia edilen bir dizi cinsel içerikli mesaj paylaşılmıştı. Paylaşılan bu mesajlar arasında Birinci'ye ait olduğu ifade edilen bazı fotoğraflar da yer almıştı.

AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Mücahit Birinci, AK Parti, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama - Son Dakika
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