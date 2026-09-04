AK Partili Öz, Narman'da muhtarların sorunlarını dinleyip çözüm için destek sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili Öz, Narman'da muhtarların sorunlarını dinleyip çözüm için destek sözü verdi

AK Partili Öz, Narman\'da muhtarların sorunlarını dinleyip çözüm için destek sözü verdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Narman ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Öz, sorunların çözümü için ilgili kurumlarla görüşeceğini belirterek muhtarlara destek sözü verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Narman ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Narman Peribacaları Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, AK Parti Erzurum İl Başkan Vekili Yusuf Bektaş, AK Parti Narman İlçe Başkanı Ruhi Tanrıver ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda ilk olarak Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, AK Parti Erzurum İl Başkan Vekili Yusuf Bektaş ve AK Parti Narman İlçe Başkanı Ruhi Tanrıver tarafından selamlama konuşmaları yapıldı.

Ardından söz alan Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, barış süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öz, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek, mahallelerde yaşanan sorun ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Muhtarların taleplerini not eden Milletvekili Öz, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceğini belirterek muhtarlara destek sözü verdi. Toplantının ardından Narman'ın Başkale ve Ergazi mahallelerini ziyaret eden Öz, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Öz, bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Narman'dan ayrılarak Erzurum'a döndü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Emin Öz, Milletvekili, Politika, AK Parti, Erzurum, Narman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Öz, Narman'da muhtarların sorunlarını dinleyip çözüm için destek sözü verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:19:20. #7.12#
SON DAKİKA: AK Partili Öz, Narman'da muhtarların sorunlarını dinleyip çözüm için destek sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement