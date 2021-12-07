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AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi - Son Dakika

AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi

07.12.2021 16:15

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türk heyetiyle selamlaşası sırasında AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık elini uzatmadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalık, "Pandemi alışkanlığı dolayısıyla elimi uzatmadım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da temaslarını sürdürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RESMİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

15 ANLAŞMA İMZALANDI

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan ile Al Sani'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.

AK PARTİLİ ÇALIK ELİNİ UZATMADI

Öte yandan tören esnasında Katar Emiri Al Sani, Türk heyetiyle tanışma sırasında herkesle tokalaşırken sıra AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a geldiğinde ilginç anlar yaşadı. Öznur Çalık, Al Sani'ye elini uzatmayarak göğüs selamı verdi. Al Sani ise Çalık'ın bu hareketini şaşkınlıkla karşıladı.

AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalık, "Türkiye açısından önemli bir ziyaret. Bu polemiğin ziyaretin önüne geçmesini istemem. Pandemi alışkanlığı dolayısıyla elimi uzatmadım, olay bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi

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Son Dakika Politika AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi - Son Dakika
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