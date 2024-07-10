AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız - Son Dakika
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Politika

AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız

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Partisine yönelik eleştirilerde bulunan Ağrı Belediyesi eski Başkanı AK Partili Savcı Sayan "Fakirden alıp zenginlere yaslanmak ülkeyi kurtaramayacağı gibi, gün gelecek, Reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır. Şımarmışız beyler şımarmışız. Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz" dedi.

10.07.2024 14:55  Güncelleme: 15:06
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Ağrı Belediyesi eski Başkanı AK Partili Savcı Sayan, partisini ekonomik şartlar nedeniyle eleştirdi. Savcı Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Çayın 0,50 TL'ye satıldığı yerlerden oy alarak iktidar olduk. Şu anda çayın 50 TL'ye satıldığı yerlerde oturmuş, çayın 0,50 TL olduğu yerlere uğramadığımız gibi, o insanları da hakir görüyoruz. Çayın0,50 TL'ye satıldığı yerlerdeki vatandaşlar, imkansızlıktan dolayı çayın 50 TL'ye satıldığı yerlere gelip derdini bize anlatamıyor. Biz ise onlara gitmiyoruz. Peki bu kafayla seçim kazanabilir miyiz?" dedi.

"SIRTINA BASARAK İKTİDAR OLDUĞUMUZ İNSANLARIN YANINA BİR DAHA UĞRAMAZ OLMUŞUZ"

"Bunun cevabını bulmazsak/ bulamazsak/ buldurmazsak iktidarı kaybedeceğiz" ifadesini kullanan Sayan, şöyle deva etti:

"Bizim rakibimiz muhalefet değil. Halk muhalefete hiç güvenmiyor. Bizim rakibimiz kendi davranışlarımız, kendi vurdumduymazlığımız. Geldiğimiz yeri unutmamız. Halka ekmek yerine pasta ikram etme moduna geçmemiz. Makam, mevki ve paraya doymuşluğumuzdan dolayı sırtına basarak iktidar olduğumuz insanların yanına bir daha uğramaz olmuşuz. Bazı bürokratlarımızın ve bazı siyasilerimizin burnu bir karış havada. Halka maraba muamelesi yapıyorlar. Fakirden alıp zenginlere yaslanmak Ülkeyi kurtaramayacağı gibi,gün gelecek, Reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır."

"ŞIMARMIŞIZ BEYLER ŞIMARMIŞIZ, KENDİNİZE GELİN BEYLER"

Sayan, şu ifadeleri de kullandı: "Şımarmışız beyler şımarmışız. Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz. Bu asil halk ülke ve bayrak hatırına, Ortadoğu'nun diğer ülkelerine benzememe hatırına susuyor.Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğinden dolayı hala sabrediyor.Teşhis bu, tedaviyi yetkili arkadaşların bulacağıumuduyla, Kalın sağlıcakla".

AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız

Ağrı Belediyesi, Savcı Sayan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mustafa gültekin: Günaydın! 23 0 Yanıtla
  • Sadık Apaydın: 40 yılda bir doğru konuşmuş 18 0 Yanıtla
  • Çengelköylü: E H H H H NİHAYET VATANDAŞIN ANLATMAK İSTEDİĞİ KONULARI YILLAR SONRA KENDİLERİNDEN DİNLEYİNCE BUGÜNKÜ GELİŞMELERDEN BİHABER OLDUĞUNUZ VE FARKINA VARDIĞINIZ İÇİN GEÇTE OLSA İTİRAF ETTİĞİNİZ İÇİN SİZİ KUTLAYALIM O HALDE İKTİDAR OLARAK BU VATANDAŞIN REVAHI İÇİN HAYDİ HEP BERABER ELLERİNİZİ VATANDAŞIN SIRTINDAKİ TAŞIN ALTINA ELLERİNİ KOYUNDA NE KADAR SAMİMİ OLDUĞUNUZU GÖRÜP ALKIŞLAYALIM 7 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: herkes lideri kadar dürüst olsaydı Ecevit çok daha uzun bir Fidan dönemi sürerdi 4 1 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: bunu reise söyle biz emekliler olarak ulaşamıyoruz 4 0 Yanıtla
  • Subutay Koc: Korkunun ecele faydası yok er ya da geç olacak yüzde bir oy oranını görene kadar devam 3 0 Yanıtla
  • Servet Gemici: uyan da balığa gidelim 3 0 Yanıtla

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