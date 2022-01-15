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AK Parti İzmir, 2022 yol haritasını belirledi - Son Dakika

AK Parti İzmir, 2022 yol haritasını belirledi

15.01.2022 12:03
AK Parti İzmir, 2022 yol haritasını belirledi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, online gerçekleştirdiği ilçe başkanları toplantısında, 2022 rotasını belirledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, online gerçekleştirdiği ilçe başkanları toplantısında, 2022 rotasını belirledi. Tüm teşkilatların, 7-24 sahada olmasını isteyen Başkan Sürekli, "İzmir, yerel hizmet alamıyor. Her sokaktaki kapatılmayan çukuru, her kapının önündeki çöpü bileceğiz. Biz olsak ne yapardık anlatacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanlarıyla online toplantıda buluştu. İlçe başkanlarının 2023 ve 2024 hedefleri doğrultusunda yaptıkları planlamaların da tartışıldığı toplantıda, saha çalışmalarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Başkan Sürekli, tüm teşkilatların 7-24 sahada olmasını istedi. "Her sokaktaki kapatılmayan çukuru, her kapının önündeki çöpü bileceğiz" diyen Sürekli, "İzmir, yerel hizmet alamıyor. Biz olsak ne yapardık anlatacağız" dedi.

Sürekli, "Bakın, İzmir; çamur deryasına dönen körfezde pelikanlarla turistik tur planlayan hayal peşinde koşanların elinde. Harmandalı'nda beklenen faciayı, Menderes'teki çöp tesisiyle durduracaklarını söyleyerek halkı uyutmaya çalışıyorlar. İzmir'in yolları köstebek yuvası. Çiğli tramvayıyla övünüyorlar, ambulanslar hastaneye girmekte zorlanıyor, sanayiciler isyanda. Veremedikleri her hizmetin, her eksiğin envanterini tutacağız. 2024'e kadar İzmirlilerin sesi olmaya devam edecek, sonra da bu enkazı biz ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

Başkan Sürekli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Körfezde pelikanlar için turistik turu, çamur deryasında mı yapacaklar? Ciğerleri yerinden söken bu pis kokunun içinde mi yapacaklar? Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nden geceleri pis suları körfeze deşarj yaparak mı olacak? Körfez temizliğini yapmadan bu mümkün değil. Bunun için de alt yapıda yağmur suları ile kanalizasyonu ayrıştırmak ve dere ıslahlarını gerçekleştirmek zorundalar; ancak durmadan öteliyorlar. 5 bin kilometre ayrıştırma hattına ihtiyaç varken, şimdiye kadar yaklaşık yüzde 13 yapabildiler. Dere ıslahlarını yapmadan, sorunu köklü biçimde çözmek imkansız. İşlerliğini kaybeden büyük kanal projesini ayağa kaldırmak yerine geçici ve pansuman tedbirlerle sorun daha da büyüyor. Hal böyleyken, turistik tur yapma hayali kurmaları gerçekten çok ilginç."

İlçe başkanlarından 'sahaya tam hakimiyet' isteyen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bir yandan, yerel sıkıntıları tespit edecek, diğer yandan da İzmir'e yaptığımız yatırımları anlatacağız. Açıp kapatmadıkları çukurlara kadar tüm sorunları tek tek bileceğiz. Çiğli'ye gitmişler. Tramvay ile övünüyorlar. İyi güzel de çalışmaları, ambulansların devlet hastanesine giriş yapmasını zorlaştırıyor. Tek yapacakları kavşak düzenlemesi; oralı olan yok. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar, büyük fabrikalar ayağa kalktı. Kimse onlara kulak vermiyor. Günde ortalama her bir firma için 10 tırın giriş yaptığı bölge, tramvay güzergahından dolayı kitlenmiş olacak. Bu kadar hayati sorunu görmezden gelerek yatırım yapılmaz. Bir iş yapılıyorsa, sonuç odaklı yapılmalı ve herkesi mutlu etmeli" dedi.

"2021'de salgınla mücadeleye rağmen oldukça verimli çalışmalar yaptık"

Başkan Kerem Ali Sürekli, 2021'de il ve ilçe teşkilatlarının pandemi koşulları elverdiğince yoğun bir performansla çalıştığını vurgulayarak, ilçe başkanlarına teşekkür etti. 2021 yılında üye sayılarının 500 bini geçtiğini ve 65 bin yeni ak gönüllü kazandıklarını belirten Sürekli, "2021'de salgınla mücadeleye rağmen oldukça verimli çalışmalar yaptık. Hep birlikte çok insana dokunduk. İlçe ve mahalle danışma kurulu toplantılarımızı gerçekleştirirken, karınca ve eş zamanlı saha çalışmalarımız kapsamında 8 bin 100 hane, 792 STK, 4 bin 766 yeni üye, bin 489 vefa, tüm muhtarlarımızı, 33 bin 652 esnaf olmak üzere toplamda 60 bin 693 ziyaret gerçekleştirdik. Bunu biz yaptık. Çünkü AK Parti, 'biz' diyebilenlerin partisidir. Aynı anda, aynı gayeyle çalışanların; gönülden gönüle bağ kuranların partisidir. Geride bıraktığımız yılda, bu yılın öncü çalışmalarını yaptık. Hızlanacağız, çoğalacağız ve başaracağız" diye aktardı. - İZMİR

AK Parti İzmir, 2022 yol haritasını belirledi
AK Parti İzmir, 2022 yol haritasını belirledi

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Kerem Ali Sürekli, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir, 2022 yol haritasını belirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İzmir, 2022 yol haritasını belirledi - Son Dakika
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