AK Partili Sürekli: "Menderes AK Parti belediyeciliğini özlüyor" - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığının karınca modeli alan çalışması, bu hafta Menderes'in köylerinde devam etti. Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de katıldığı programda 300 kişilik partili; çiftçi, esnaf, üye ve vefa ziyaretleri yaptı. Ziyaretlerinde Menderes Belediyesini eleştiren Sürekli, "Menderes bunu yakından görüyor, yaşıyor. CHP'li belediye, ilçeye 3 yılda tek bir çivi çakmazken, sorunların çözümünde de kötü bir karneye sahip. Menderes AK Parti belediyeciliğini özlüyor" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının karınca modeli alan çalışması sürüyor. İl, ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan 300 kişilik kadro, bu kez Menderes'in köylerini ziyaret etti. Ziyaretlere Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

"Belediyecilik anlamında yaprak kıpırdamayan ilçemizin bu özlemine 2024'te son vereceğiz"

Farklı farklı bölgelerde yapılan ziyaretlerde Başkan Kerem Ali Sürekli, Oğlananası Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlar, çiftçi ve esnafla bir araya geldi. Sürekli, burada yaptığı konuşmada, "Menderes, 2014-2019 arasında yaşadığı AK Parti yerel hizmet dönemini özlüyor. Bunu, alanda açıkça gördük. Menderes AK Parti belediyeciliğini özlüyor. 3 yıldır CHP'nin elinde yalnızlaşan ve belediyecilik anlamında yaprak kıpırdamayan ilçemizin bu özlemine 2024'te son vereceğiz. Peki, biz duruyor muyuz? Hayır. Kamu yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Oğlananası Atatürk Mahalle Muhtarı Erol İncetürk ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ramazan Dündar'ı da ziyaret eden Başkan Sürekli, kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Yine Oğlananası Kurucu Mahalle Başkanı Emin Şirin'i ziyaret edip, süt kooperatifi yöneticileriyle de bir araya gelen Sürekli, çiftçiye verilen desteklere ilişkin bilgiler vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süt fiyatları, şu anda 4.2 TL. 1 Nisan itibari ile 5.25 olacak ve 1 TL de destek sağlanacak. Yemle ilgili en büyük kriz 2008'de yaşanmıştı, atlattık. 2015'te de KDV'yi kaldırdık. Kimsenin şüphesi olmasın, bu süreci de el birliği ile atlatacağız Menderes, 210 milyon TL ile en çok elektrik yatırımı yapılan ilçemiz. Oğlananası'na yapılan yatırım 5 milyon TL. Çalışmalar hızla sürüyor. Tüm eksikler kısa sürede tamamlanacak. Menderes'in kalkınmasında tarım ve turizm öne çıkıyor. Kesme çiçek gibi marka değeri taşıyan ve ihracatta önceliği olan ürünlerimiz yetiştiriliyor. Bize de düşen buradaki emeği desteklemek. Geçtiğimiz ay 630 milyon TL'lik destek, 200 bin üreticimizin hesabına yattı. Kimsenin şüphesi olmasın, kararlılıkla sorunlarımızı aşacağız. Zorlukları, aynı yere yumruk vurarak göğüslüyoruz ve kısa sürede arkamızda bırakacağız."

Menderes Belediyesine tepki: "CHP'li belediye, ilçeye 3 yılda tek bir çivi çakmadı"

Sürekli, pandemi ve kuraklık nedeniyle tüm dünyayı etkileyen fiyat dalgalanmalarına karşı, tarım üreticisini koruyup desteklemek üzere desteklerin devam edeceğini ifade ederek, bu yılki bütçenin ekstra girdi destekleriyle birlikte 26 milyar TL olduğunu söyledi.

Başkan Sürekli, yapımı bitmek üzere olan Menderes Devlet Hastanesi inşaatını da ziyaret ederek incelemede bulundu. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Menderes Belediyesini eleştirerek, "Menderes bunu yakından görüyor, yaşıyor. CHP'li belediye, ilçeye 3 yılda tek bir çivi çakmazken, sorunların çözümünde de kötü bir karneye sahip. Dahası, halka ve beklentilerine karşı kayıtsız ve umursamaz. Kaldı iki yıl. Bu ihmalleri tek tek gidereceğiz; ama bu arada da boş durmuyoruz elbette. Hükümet olarak yatırımlarımız sürüyor. 80 milyon TL yatırım değeri olan devlet hastanemiz tamamlanmak üzere. İlçemize yakışır, modern bir sağlık tesisini hayata geçireceğiz. İki yoğun bakımı, palyatif bakım ünitesi ve 75 yatak kapasitesiyle Mendereslilerin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Gümüldür Balıkçı Barınağı, Özdere Yat Limanı bizim imzamızı taşıyan projeler. Ahmetbeyli, Gümüldür-Özdere duble yoluyla ilçeye soluk aldırdık. 30 milyon TL'lik bir yatırım olan gençlik merkezinin yanı sıra 19 Mayıs Stadyumu'nu da modern bir tesis haline getirdik. 4 Milyon TL'lik bir yatırımla son sistem aydınlatması, hibrid çim sahası ve yenilenen tribünleriyle her yaştan hemşerimizin hizmetine hazır. Artık Menderes'in adına yakışır bir stadı var" diye konuştu.

Köylülerle uzun süre sohbet eden Sürekli, Menderes'in her ihtiyacında yanlarında olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Hükümetimiz ve bizler, sizlerin yanındayız. Bu zor zamanları da birlikte atlatacağız. Cumhurbaşkanımız ve bakanlıklarımız her türlü tedbiri alıyor. Yatırımlarımız sürerken, sizlerle birlikte en kısa sürede düzlüğe çıkacağız. Bize inancınızı ve güveninizi koruduğunuz sürece aşamayacağımız bir sorun yok." - İZMİR