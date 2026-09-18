AK Partili Tatar, Cizre\'de Kuştepe ve Düzova köylerinde vatandaşları dinledi

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kuştepe ve Düzova köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre'de Kuştepe ve Düzova köylerini kapsayan programda vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Ziyarette köy büyükleri ve gençlerle bir süre sohbet eden Tatar, köylerin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Köy ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Arslan Tatar, "Kuştepe ve Düzova köylerimizde kıymetli hemşerilerimizle bir araya geldik. Büyüklerimizin tecrübelerini, gençlerimizin düşüncelerini dinledik, köylerimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talepleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri, içten karşılamaları ve güzel muhabbetleri için Kuştepe ve Düzovalı hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.