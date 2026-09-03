AK Partili Tatar, İdil köylerinde vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi - Son Dakika
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AK Partili Tatar, İdil köylerinde vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi

AK Partili Tatar, İdil köylerinde vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı ve İdil Kaymakamı ile birlikte İdil'in Elcani, Yalaz, Dirsekli ve Yarbaşı köylerini ziyaret etti. Heyet, vatandaşların taleplerini dinleyerek altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı Murat Çiçek ve İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ile birlikte İdil'e bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde köy ziyaretlerini sürdüren AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek ile İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Elcani, Yalaz, Dirsekli ve Yarbaşı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerdeki ihtiyaç ve altyapı taleplerini bizzat yerinde inceleyen heyet, vatandaşların sorun ve beklentilerini dinledi. Ziyaretler kapsamında bölgede devam eden kamu yatırımları ve alt yapı çalışmaları yerinde incelenirken, önümüzdeki süreçte köylere kazandırılması planlanan hizmet ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Köy sakinleri, taleplerinin doğrudan yetkililere iletilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

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