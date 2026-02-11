AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
11.02.2026 07:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi için "Aynı zamanda hafızdır. Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gece yarısı sürprizi yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine yeni isim atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Çiftçi'nin İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan paylaşım geldi. Tayyar "Kabinedeki yeni atamalar, bir nöbet değişimidir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİ AYNI ZAMANDA HAFIZDIR"

Paylaşımında Çiftçi içinde önemli bir detaya yer veren Tayyar "Çiftçi, aynı zamanda hafızdır. Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu" dedi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Tayyar şöyle devam etti; "Görevlerini devreden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza ise hizmetleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim iyi hizmetlere vesile kılsın."

AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Sayın Valimiz, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile ilimize atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır. Çiftçi, Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Çiftçi, Milletvekili, Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    İnşallah Kur'an ve Peygamberimiz(saa) ve onun Ehl-i Beyti(as) yolunda olur. 137 18 Yanıtla
  • Abdurrahman Genzileli Abdurrahman Genzileli:
    İnşallah adalet ve merhamet ayetlerini uygular. 66 3 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    tam badem ülkesi olduk 24 43 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    NE TUHAF BADEMCİLER SÜREKLİ BADEMDEN BAHSEDER OLDU AH VEDAT AH:))) 12 7
    eser demir eser demir:
    Selami sen bu kafayla devam ettt bademci hahahahha 1 4
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    hafizsa bana ne 14 14 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bakalım göreceğiz icraatlarını.. 11 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman’ın annesi vefat etti Ergin Ataman'ın annesi vefat etti
İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti Kadın turistin son hareketine dikkat İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Kadın turistin son hareketine dikkat
Avukat da bunu yaparsa Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı
Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada
Belediye Başkanlarına Suçlama Belediye Başkanlarına Suçlama
Yürekleri ağza getiren anlar Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı Yürekleri ağza getiren anlar! Şefin hızlı müdahalesi bebeği kurtardı
Ne yaptın sen Asensio Dün geceki hareketi ülkeyi salladı Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı
Olay görüntü Trump’ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm

08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
06:51
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
06:41
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
06:05
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 08:39:38. #7.11#
SON DAKİKA: AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.