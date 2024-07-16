AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim

AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala\'yı cezaevinde ziyaret edeceğim

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu. Türkeş "Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur? Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu" diye konuştu.

16.07.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala ile ilgili yargılamaya yönelik eleştirel çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir hamle geldi. Türkeş, Bahçeli'nin her fırsatta "Sorosçu ve casus" olarak nitelendirdiği Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu.

"OSMAN KAVALA CASUSLUKTAN HÜKÜM GİYMEDİ"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Tuğrul Türkeş, "Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir" dedi. Türkeş sözlerini şöyle sürdürdü; "Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?"

"MEHMET ŞİMŞEK DEBELENİYOR AMA..."

Kavala'nın "uzun yargılama sürelerinin bir sembolü haline geldiğini" söyleyen Türkeş, "Genel seçimi kazandık ama yerel seçimde medyanın deyimiyle tablo kırmızı oldu. Neden? Ekonomimiz iyi değil. Mehmet Şimşek bakanımız sağ olsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz" dedi.

"MİLLİYETÇİLİK Mİ AL SANA MİLLİYETÇİLİK"

Sorunun Kavala'yı aşan bir yanı olduğunu öne süren Türkeş, "Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun. Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. Adam kaçmak istese kaçardı, adamı alıyorsun, bırakıyorsun. Kapından tekrar alıyorsun. Bunu dışarıda anlatman lazım. Milliyetçilik mi, al sana milliyetçilik" ifadelerini kullandı.

"BAKANIMIZ YILMAZ TUNÇ'TAN RİCA ETTİM"

Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine de "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu" yanıtı verdi.

Tuğrul Türkeş, Milletvekili, Osman Kavala, Yılmaz Tunç, AK Parti, Ankara, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdullah Çelik: Babasından dah iyi on gümlek östü 0 5 Yanıtla
  • oktay sayar: Kavala türkeşin akrabasımı,niye ziyaret ediyor :) 2 0 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu: Hukuk ona buna göre değil herkes için adil eşit olmalı. 0 0 Yanıtla

13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:37 Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ’’Boşboğaz’’ savunması Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ''Boşboğaz'' savunması
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement