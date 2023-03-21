Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı resmen gerçekleşti

Cumhur İttifakı'na neden katılmadıkları belli oldu! Erbakan, Erdoğan'a bu yüzden kırgınmış

14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başladı. AK Parti ve MHP temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı. Evrakları kuruma teslim eden heyetler, daha sonra kapıda kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

GRUP KARARI ALINMIŞTI

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.