AK Partili vekilin Oxford ücreti ortaya çıktı: 'Burslu' okuduğu program için servet ödemiş - Son Dakika
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Politika

AK Partili vekilin Oxford ücreti ortaya çıktı: 'Burslu' okuduğu program için servet ödemiş

Oxford Üniversitesi'nden mezun olan AK Parti milletvekili Rümeysa Kadak'ın, "torpil" iddialarına "bursluyum" diyerek yanıt vermişti. Ancak Kadak'ın okuduğu programın ücretinin, en yüksek burs oranıyla bile 2 milyon 662 bin lira olduğu ortaya çıktı.

15.11.2024 12:28
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AK Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesi'nde "The Scholarships for Women" programıyla yüksek lisans yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mezuniyet fotoğraflarına gelen "torpil" iddialarına "Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bursa hak kazandım" diyerek yanıt verdi.

TAM BURS SEÇENEĞİ YOK

Sözcü'nün haberine göre; Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilerde söz konusu programın ücretinin ortalama 121 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 324 bin TL) olduğu görüldü.

Tam burs seçeneği bulunmayan programda iki farklı burs seçeneği sunuluyor. Bunlardan birincisi "Forté Foundation" adıyla sadece kadın öğrencilere yönelik 37 bin 500 sterlin indirim uygulayan bir burs programı. Diğeri ise "Club MBA" adıyla öğrencilerin eğitim ücretlerine yüzde 30 indirim sağlıyor.

PROGRAMIN EN DÜŞÜK ÜCRETİ 2,6 MİLYON TL

Birinci burstan yararlanan öğrencilerin Türk Lirası'yla 3 milyon 674 bin TL ödemesi gerekirken diğer burstan faydalanan öğrencilerin ise Oxford Üniversitesi'ne 2 milyon 662 bin TL ödeme yapması gerekiyor.

Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili vekilin Oxford ücreti ortaya çıktı: 'Burslu' okuduğu program için servet ödemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili vekilin Oxford ücreti ortaya çıktı: 'Burslu' okuduğu program için servet ödemiş - Son Dakika
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