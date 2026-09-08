AK Partili vekiller Cizre'de STK ve muhtarlarla bir araya gelip talepleri dinledi - Son Dakika
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AK Partili vekiller Cizre'de STK ve muhtarlarla bir araya gelip talepleri dinledi

AK Partili vekiller Cizre\'de STK ve muhtarlarla bir araya gelip talepleri dinledi
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AK Parti milletvekilleri Azmi Ekinci ve Suna Kepolu Ataman, 'Terörsüz Türkiye' programı kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde STK temsilcileri, oda başkanları ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı. Vekiller, bölge halkının huzur içinde olduğunu belirterek sürecin hizmet ve kardeşlikle taçlanacağını söyledi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen "Türkiye Yeni Yüzyılı" ve "Terörsüz Türkiye" programı kapsamında Şırnak'a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Şırnak'ın Cizre ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Hakkari'deki temaslarının ardından Şırnak'a geçen AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Cizre'de ilk olarak parti teşkilatını ziyaret etti. Parti mensuplarıyla buluşan milletvekilleri ve beraberindeki heyet, daha sonra Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

TSO ziyaretinin ardından Cizre Öğretmen Evi'nde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. AK Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp'ın da hazır bulunduğu programda milletvekilleri; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri dinledi.

"Gözlerdeki huzur atmosferini şimdiden görebiliyoruz"

Toplantı sonunda gazetecilere değerlendirmede bulunan Milletvekili Ekinci, "Terörsüz Türkiye" başlığı altında yürütülen 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Cizre'ye geldiklerini söyledi. "AK Parti Genel Merkezi olarak Türkiye genelinde 'Türkiye Buluşmaları' düzenlediklerine vurgu yapan Ekinci, "Bu seneki ana başlığımız ise 'Terörsüz Türkiye'. Hakkari Yüksekova'daki programlarımızın ardından Cizre'deyiz. 'Terörsüz Türkiye' anlayışının bölge insanının gözlerinde şimdiden büyük bir huzur atmosferi oluşturduğunu bizzat müşahede ediyorum. 40 yıldır bu süreci tecrübe eden bölge halkı durumdan son derece memnun. Biz buraya bir şeyler anlatmaya değil, bölge insanından bir şeyler öğrenmeye geldik" dedi.

"Halkımız artık hizmet ve kardeşlik bekliyor"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise Cizre'nin kadim bir şehir olduğunu ve halkın Cumhur İttifakı'nın süreç konusundaki kararlılığına büyük destek verdiğini belirtti. Ataman, "Kadim şehrimiz Cizre çok şeyler yaşadı ancak bugün bölge halkı geleceğe umutla bakıyor. Artık bir canımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yok. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu süreç için harcanan kaynaklar artık halkımıza hizmet olarak dönecek. Şırnak, Cizre ve tüm bölge hizmet bekliyor. Biz her zaman sahada olan milletvekilleriyiz. İnadına kardeşlik diyeceğiz. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizi unutmadı ve bugün bu süreci 'Türkiye Kardeşliği' ile taçlandırdı. İnadına kardeşlik diyerek bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Ak Partili vekiller, toplantıda STK ve oda temsilcileri ile mahalle muhtarlarının görüş ve taleplerini de dinleyip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman daha sonra Şerafettin Elçi Caddesi ve Eski Çarşı Esnafını da ziyaret edip kahvede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Esnaf ziyaretinden sonra tarihi Mehmet Ağa Kasrı'ndaki Dengbej Evinde Dengebjlerin Kürtçe ezgilerini dinleyen heyet, tarihi ve turistik mekanları gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili vekiller Cizre'de STK ve muhtarlarla bir araya gelip talepleri dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili vekiller Cizre'de STK ve muhtarlarla bir araya gelip talepleri dinledi - Son Dakika
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