AK sevdalılar Türkiye'nin güçlü geleceği için bir araya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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AK sevdalılar Türkiye'nin güçlü geleceği için bir araya gelmeye devam ediyor

05.03.2022 15:04
AK sevdalılar Türkiye'nin güçlü geleceği için bir araya gelmeye devam ediyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönem il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönem il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, partisinin kuruluşundan bu yana her kademeden AK Parti'ye hizmet vermiş teşkilat mensupları ile biraraya gelerek, istişarelerde bulunuyor. Önceki dönem il yönetimleri ile toplantılarını sürdüren Başkan Gürkan, tecrübe ve fikir paylaşımlarında bulunuyor. AK Parti teşkilatları için istişare kültürünün önemine vurgu yapan Davut Gürkan, "Bizler için AK Dava'ya hizmet bir bayrak yarışıdır. Hepimiz siyasette aktif görev alalım ya da almayalım her zaman partimiz için, Bursamız ve ülkemiz için hizmet vermeye hazırız. Dava büyüklerimiz ve dava arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz her fırsatta bu gücü çok şükür ki hissediyoruz. Bizler davası Türkiye olan, Türkiye'nin güçlü geleceği olan büyük bir aileyiz" dedi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin önüne serdiği vizyonla dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirten Gürkan, 2023 yılında gerçekleşecek olan seçimlerin Türkiye'ye her alanda çağ atlatan hizmetlerin taçlandırılacağı bir dönemeç olacağına işaret etti. Başkan Gürkan, her alanda güçlü, refah ve kalkınmış bir Türkiye hedefleri yolunda atılan tüm adımların önünün açılacağı bu seçimlere her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde hazırlanacaklarını vurguladı. Gürkan, bu yolda en büyük destekçilerinin her dönemde olduğu gibi Bursa Halkı olacağına olan inancını dile getiirerek, "Türkiye'nin ve Bursa'mızın geleceği adına bizlere destek veren, taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

AK sevdalılar Türkiye'nin güçlü geleceği için bir araya gelmeye devam ediyor
AK sevdalılar Türkiye'nin güçlü geleceği için bir araya gelmeye devam ediyor
AK sevdalılar Türkiye'nin güçlü geleceği için bir araya gelmeye devam ediyor

YORUMLAR
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Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK sevdalılar Türkiye'nin güçlü geleceği için bir araya gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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