Akar: Etrafımız Ateş Çemberi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akar: Etrafımız Ateş Çemberi

Akar: Etrafımız Ateş Çemberi
02.03.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hulusi Akar, Türkiye'nin çevresinde çatışmalar olduğunu belirterek tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bir tarafta Pakistan-Afganistan, öteki tarafta İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı türlü şekilde sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun için her türlü tedbiri almak zorundayız." dedi.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneğinin (KAYMOS) iftar programına katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberine dönüştüğünü söyledi.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarını yakından takip ettiklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Sözde değil gerçekten 'etrafımız ateş çemberi' diye diye ateş çemberi oldu. Terörle mücadele konusunda Sayın Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimleriyle 'terörden kurtulduk, kurutuluyoruz' derken, 'Suriye'de istikrar sağlanıyor, sağlandı' derken, 'Irak düzeldi, iyi gidiyor' derken, bir tarafta Pakistan-Afganistan, öteki tarafta İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı türlü şekilde sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun için her türlü tedbiri almak zorundayız. Böyle bir ortamda ekonomiye bunlar nasıl yansır? Hemen şöyle yansır, Avrupa'da doğal gaza yüzde 40 zam geldi. Ruslar zam yaptı. Bize bir taraftan göç olabilir mi şeklinde bir endişemiz var. Bu konuda da Cumhurbaşkanı'mız ve ilgili bakanlarımız, herhangi bir şey olmayacağı konusunda açıklama yaptılar."

Akar, Kayseri'nin önemli bir üretim üssü olduğunu, günün gereksinimlerini göz önüne alarak üreticilerin daha fazla ihracat yapabileceklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde çalışıldığı takdirde herkesin daha kazançlı çıkacağını ifade eden Akar, "Mobilya, Kayseri için öncü güç. Bununla birlikte sadece mobilyada kalmayıp gereken tüm imkanları, fırsatları değerlendirip, olabildiğince çağın gereklerini de kullanmak suretiyle gerek ülkemize üretim bakımından gerekse ihracat bakımından yapılması gereken ne varsa tüm adımları korkusuzca, cesur bir şekilde yapmamız lazım. Bunu da Kayserili girişimcilerin yapacağından eminim." diye konuştu.

Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, il protokolü ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hulusi Akar, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Kayseri, Türkiye, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Akar: Etrafımız Ateş Çemberi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim

22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:21:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Akar: Etrafımız Ateş Çemberi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.