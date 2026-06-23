Akaryakıt Sektöründe Dev Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika
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Akaryakıt Sektöründe Dev Yolsuzluk Operasyonu

23.06.2026 11:53
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Adalet Bakanı Gürlek, akaryakıt sektöründe yapılan yolsuzluklara yönelik geniş çaplı operasyonu duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF koordinesiyle akaryakıt sektöründeki yolsuzluk ağına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen vergi usulsüzlüğüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı, 27 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürüleceğini, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçlerin kararlılıkla işletileceğini ifade etti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona katılan tüm kurumlara teşekkür edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Gürlek, Son Dakika

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