Akbaşoğlu'ndan CHP'ye Yolsuzluk Eleştirisi

AK Parti Grup başkanvekili Akbaşoğlu: "CHP kurultayıyla ilgili CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve terörle irtibat ve iltisakla ilgili bütün şikayetlerin kaynağı bizzat yine CHP'dir, CHP'lerdir."

"CHP'nin belediye başkanlarıdır. Bu konuda bütün bu gerçekleri aslında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özer de itiraf etmektedir"

"Bazı CHP'li meczupların şikayetiyle başlatılan süreçler diye yani yolsuzluğa, hırsızlığa hep beraber karşı duralım. Yolsuzluk, hırsızlık yapanlar bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yargılansın, cezaları varsa cezaları verilsin demenin meczupluk olduğunu, delilik olduğunu vurgulamaya çalışıyor"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekilli Muhammet Emin Akbaşoğlu, " "CHP kurultayıyla ilgili CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve terörle irtibat ve iltisakla ilgili bütün şikayetlerin kaynağı bizzat yine CHP'dir, CHP'lerdir. CHP'nin belediye başkanlarıdır. Bu konuda bütün bu gerçekleri aslında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özer de itiraf etmektedir. Bazı CHP'li meczupların şikayetiyle başlatılan süreçler diye yani yolsuzluğa, hırsızlığa hep beraber karşı duralım. Yolsuzluk, hırsızlık yapanlar bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yargılansın, cezaları varsa cezaları verilsin demenin meczupluk olduğunu, delilik olduğunu vurgulamaya çalışıyor" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları değerlendirdi.

Akbaşoğlu, bu hafta emekli ikramiyelerini de içeren kanun teklifi görüşmelerini yapacaklarını söyledi. Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara değinerek, "Bizzat CHP teşkilatı içerisinden CHP üyesi olan şikayetçilerin, tanıkların, itirafçıların ortaya koymuş olduğu bilgi, belge ve delillere istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sonucunda adli, yargısal işlemler yapıldı ve gözaltına alınmalar oldu. Bu konuda ilgililerin ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınarak mahkemeye, hakimliğe sevk edildi ve kimileri hakkında gözaltına alınanlarla ilgili tutuklama kararı kimileriyle adli kontrol ile serbest bırakmak, kimilerini serbest bırakmak ve yaklaşık dokuz kişinin de kaçak olarak bulunduğu bir dosya Türkiye'nin gündeminde. Tabii biz bir taraftan terörsüz Türkiye, bir taraftan da temiz Türkiye idealleri uğrunda hep beraber çalışıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gündemi milletimizle beraber Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve temiz Türkiye olarak büyük hedeflerine doğru yol alması, merkezinde Türk Devletler Teşkilatı'nın olduğu bölgesel ve küresel bir güç olarak adil ve merhametli yepyeni bir dünyanın kurulması ufku, Türkiye'yi daha büyütmeye ve güçlendirmeye, daha müreffeh kılmaya, daha demokratik ve özgür kılmaya dönük gündemimiz bizim her zaman önceliğimiz ve bu konuda da büyük sessiz devrimlere imza attık" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"CHP kurultayıyla ilgili CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve terörle irtibat ve iltisakla ilgili bütün şikayetlerin kaynağı bizzat yine CHP'dir, CHP'lerdir. CHP'nin belediye başkanlarıdır. Bu konuda bütün bu gerçekleri aslında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özer de itiraf etmektedir. Bazı CHP'li meczupların şikayetiyle başlatılan süreçler diye yani yolsuzluğa, hırsızlığa hep beraber karşı duralım. Yolsuzluk, hırsızlık yapanlar bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yargılansın, cezaları varsa cezaları verilsin demenin meczupluk olduğunu, delilik olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Aslında bu olaylara nasıl yaklaştığının alameti farikası zihninin arka planındaki yapı tam da burada tezahür ediyor. O nedir? Yolsuzluk ve hırsızlıkları ortaya çıkaranlara kendi içinden CHP'nin bizzat içinden bunları dile getiren şikayet ve ihbarda bulunan gerçek tanıklık yapanlara meczup diyor, deli diyor. Bu gerçekler ortaya çıkmasın diye de tek adaylı ön seçim tiyatrosunu tezgahlıyorlar. Bunu da ifade eden yine CHP'nin kendi milletvekili. Dolayısıyla bütün bu kurgular bizzat CHP tarafından ortaya konmuş."

Akbaşoğlu, yargının vazifesini yapmayı engellemeye dönük sokak çağrıları kendi yaptığını psikolojideki yansıtma kavramına uygun bir şekilde AK Parti'ye, hükümete ve Cumhurbaşkanı'na yöneltmenin hadsizlik olduğun işaret ederek, "Bu konuda Sayın Özel siz İmamoğlu'nun usulsüz bir şekilde geçiş yaptığını bilmiyor musunuz? Bunlar daha önceden bilginiz dahilinde değil mi? Siz bunlara cevap verin. Yolsuzluk, hırsızlık, arsızlıkla gizli kasalar olduğunu, rüşvet ve iltisakların delilleriyle ortaya konulduğu dosyada bunlarla ilgili kendi belediye başkanlarınız ve yöneticilerinizle ilgili parti mensuplarınızla ilgili bir disiplin soruşturması başlatıp başlatmayacağını da cevap verin. Temiz Türkiye gerçeğini isteyip istemediğinizi vurgulayın" şeklinde konuştu.