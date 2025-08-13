Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Bahri Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, vatandaş buluşmaları kapsamında ilçeye bağlı Bahri Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ulutaş, vatandaşları dinleyip taleplerini not aldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ulutaş, "Bu akşam Bahri Mahallemizde hemşerilerimizle bir araya geldik. Gönül gönüle sohbet ettik, dertlerini ve önerilerini dinledik. Her bir görüş, her bir talep bizim için kıymetlidir. Çünkü biz Akçadağ'ı hep birlikte, el ele, gönül gönüle inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Her mahallenin Akçadağ'ın kalbinin attığı yer olduğunu kaydeden Ulutaş, "Ayırmadan, ayrı tutmadan sevdamız Akçadağ için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu - MALATYA