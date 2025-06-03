Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş: 'Hizmetlerimizle ilçemizi toparlıyoruz' - Son Dakika
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Politika

Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş: 'Hizmetlerimizle ilçemizi toparlıyoruz'

Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş: \'Hizmetlerimizle ilçemizi toparlıyoruz\'
03.06.2025 15:32  Güncelleme: 15:34
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Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, depremlerden etkilenen ilçenin yeniden ayağa kalkması için yoğun çaba harcandığını ifade etti. 2025 bütçesi açıklanırken, eğitim ve sosyal projelere de değinildi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Vatandaşlarımızın konutlarına kavuşması ve ilçemizin her yönlü toparlanması için ekiplerimizle gece gündüz sahadayız" dedi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Sultansuyu Tarım İşletmesi'ndeki Sosyal Tesislerde basın mensupları ile bir araya geldi.

Programda Akçadağ Belediyesi'nin yaklaşık 14 aylık hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ulutaş, ayrım yapmadan vatandaşların konutlarına kavuşması ve ilçenin her yönlü toparlanması için ekip olarak gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

"Depremin yaraları sarılıyor"

Toplantıda, Akçadağ'ın depremlerden en fazla etkilenen ilçelerden biri olduğunu belirten Başkan Ulutaş, "Devletimizle iş birliği içinde, ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Beş yıl sonunda geriye dönüp 'memleketimize ne kattık' diyebilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akçadağ'ın gücü ve potansiyeli"

Akçadağ'ın Malatya'ya en yakın yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Ulutaş, ilçenin 77 mahallesi ve yaklaşık 1.2 milyon metrekarelik alanıyla Malatya nüfusunun yüzde 20'sine ve ticaretinin yüzde 45-50'sine ev sahipliği yaptığını söyledi. Başkan Ulutaş, TİGEM ve Levent Vadisi gibi önemli değerlerle öne çıkan ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bütçe ve eğitimde önemli adımlar

Akçadağ Belediyesi'nin 2025 yılı tahmini bütçesinin 368 milyon TL olduğunu açıklayan Ulutaş, 2024 yılı gider bütçesinin yüzde 81,33 oranında gerçekleştiğini söyledi. Eğitim yatırımlarına da değinen Ulutaş, kütüphaneye bağlı 9 derslikli kurs merkezinde, LGS ve YKS hazırlık kursları verildiğini ve 85 öğrencinin bu hizmetten yararlandığını aktardı. Ayrıca sosyal alanlar ve çocuklar için etkinlik alanları oluşturulduğunu da söyledi.

"Modern Sosyal Tesisler kazandırdık"

İlçe merkezinde modern bir sosyal tesisin hizmete girdiğini ifade eden Ulutaş, tesisin çocuk parkından VIP odasına, bebek bakım alanından restoranına kadar birçok bölümüyle hizmet verdiğini ifade etti.

TİGEM arazisinin belediye tarafından devralındığını ve at yetiştiriciliği açısından bölgenin önem taşıdığını belirten Ulutaş, burada sağlanan istihdamın özellikle gençlere yönelik olduğunu vurguladı. Levent Vadisi ile birlikte bölgeye şehir dışından turların da düzenlenmeye başlandığını söyledi.

Altyapı tarımsal sulama ve ulaşım projeleri

DAP destekli tarımsal sulama projeleriyle bin 500 hektar alanın kapalı sulama sistemine kavuştuğunu kaydeden Ulutaş, "Ayrıca 18 mahallede 45 km stabilize yol yapımı, 17 mahallede 152 km asfalt yama çalışması tamamlandı. Kayseri-Malatya bulvarında ise üç yeni kavşak projesi devam ediyor" dedi

Kültürel, Sosyal ve İmar Çalışmaları

15 mahallede kültür merkezlerinin tamamlandığı ifade eden Başkan Ulutaş," 8 camiye 4,6 milyon TL destek sağlandı. 64 mahallede çöp toplama çalışmaları devam ederken 2025 için 400 yeni konteyner hibesi onay bekliyor. İmar çalışmaları kapsamında merkez planları tamamlandı, bazı mahallelerde revizyonlar sürüyor. TOKİ, karma OSB ve küçük sanayi sitesi projeleri de planlamada ilerliyor. Kırsal yerleşim çalışmaları 52 mahallede tamamlandı" şeklinde konuştu.

"Ayrım yapmadan hizmet ediyoruz"

Başkan Ulutaş, nikah salonu projesi, mevsimlik işçiler için geçici barınma alanı, öğretmenevi imar planı ve çeşitli imarlı parsel satışlarının devam ettiğini belirterek, "Akçadağ'ı büyütmek için memleket sevdasıyla çalışıyoruz. Belediyemizi büyük bir aile olarak görüyoruz. Ayrım yapmadan, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş: 'Hizmetlerimizle ilçemizi toparlıyoruz' - Son Dakika

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