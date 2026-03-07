Akçadağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara Ramazan etkinliği - Son Dakika
Akçadağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara Ramazan etkinliği

Akçadağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara Ramazan etkinliği
07.03.2026 23:34  Güncelleme: 23:40
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için düzenlenen Ramazan etkinliği, keyifli ve renkli anlara sahne oldu. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, çocukların mutluluğunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için Ramazan etkinliği düzenlendi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ın ev sahipliğinde Sultansuyu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ve İlçe Müftüsü de katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Program kapsamında Ramazan davulcusu ve çocuk manileri, Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi. Etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirirken renkli anlar yaşandı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, çocukların yüzünü güldürmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Çocuklarımızın mutluluğu ve neşesi bizler için her şeyden kıymetli. Her zaman yanlarında olmaya ve onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Akçadağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara Ramazan etkinliği
