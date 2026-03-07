Akçadağ\'da Sevgi Evleri\'nde kalan çocuklara Ramazan etkinliği

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için Ramazan etkinliği düzenlendi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ın ev sahipliğinde Sultansuyu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ve İlçe Müftüsü de katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Program kapsamında Ramazan davulcusu ve çocuk manileri, Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi. Etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirirken renkli anlar yaşandı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, çocukların yüzünü güldürmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Çocuklarımızın mutluluğu ve neşesi bizler için her şeyden kıymetli. Her zaman yanlarında olmaya ve onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA