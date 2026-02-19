Akçadağ\'da Ramazan\'ın ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle yapıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Hasan Ulutaş Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, İlçe Kaymakamı ve kurum müdürleriyle birlikte Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaştı. Düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda konuşan Ulutaş, aziz şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. İftar programı yapılan duaların ardından sona erdi. - MALATYA