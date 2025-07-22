Akçadağ\'da Yol Yapım Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde yol yapım ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırsal mahallelerde başlatılan çalışmalar kapsamında, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, meclis üyeleri ve mahalle muhtarıyla birlikte Bahri Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Sahada görevli ekiplerden bilgi alan Başkan Ulutaş, ilçenin her noktasında vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Ulutaş, "Bahri Mahallemizde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Amacımız, ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirerek hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak. Akçadağ'ımıza değer katmaya, daha güzelini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu - MALATYA