Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeniden adaylığını açıkladı

Akçakale'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti'den ilçeye yeniden belediye başkanlığına adaylığını açıkladı.

AK Parti Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yeni dönemde de ilçe belediyesine adaylığını açıkladı. Evli ve üç çocuk babası olan Yalçınkaya, 2019 yılından bu yana AK Parti Akçakale Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Başkan Yalçınkaya, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan doğalgaz sorununu 2023 yılında açılışını yaparak çözerken içme suyu projesi ve büyük sanayi bölgesi gibi önemli projelerle ilçenin kalkınmasına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan Yalçınkaya, iki yıl içerisinde tamamlanması planlanan (OSB) projesi ile birlikte ilçedeki işsizlik problemine çözüm bulmayı hedeflediğini belirtti.

Akçakale ilçesine daha fazla proje üretmek ve geleceğe yönelik yeni fırsatlar sunmak için adaylığını açıklayan Yalçınkaya, gerçekleştirilecek olan projeler arasında, Millet Bahçesi, semt pazarı, mezbaha ve soğuk hava deposu, şehir içi ulaşım, TOKİ toplu konutları, Prestij Caddesi, Suruç çevre yolu, mesire alanları, yüzme havuzu, spor tesisleri, sinema salonu ve ilçeye iki adet fabrika gibi önemli çalışmalar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalçınkaya'nın doğalgaz hizmeti, içme suyu projesi, büyük sanayi bölgesi gibi önemli adımlarıyla ilçenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurgulamış ve gelecekte de aynı başarıyı sürdüreceğine olan inancını dile getirmiştir.

Mehmet Yalçınkaya, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy veren ilçenin Akçakale olduğunu hatırlatarak, "Görev süresi boyunca çok çalıştık. Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 92,91 oy alarak Cumhurbaşkanımıza Türkiye'de en çok oy veren ilçe olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalçınkaya'nın adaylığını desteklediğini ve Akçakale ilçesinin daha da ileriye taşınması için gereken desteği sağlayacağını ifade etmiştir. - ANKARA