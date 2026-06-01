Akçakoca\'da Başkanvekili Seçimi Gergin Geçti

DÜZCE'de Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'ın tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından AK Parti'nin adayı Alev Ünal, yapılan seçimle belediye başkanvekili oldu. Seçim sonrası AK Parti ve CHP'li üyeler arasında arbede çıktı.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'İrtikap' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklandı. Albayrak'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırılmasının ardından Akçakoca Belediye Meclisi'nde belediye başkanvekilliği için seçim yapıldı. Seçimde CHP'li Naim Top ile AK Parti'li Alev Ünal aday oldu. Seçimde ilk iki turda salt çoğunluk sağlanmazken, üçüncü turda AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9 oyla belediye başkanvekili seçildi. CHP adayı Naim Top ise 6 oy aldı. Seçim sonrası belediye meclis salonunda taraflar arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Çıkan arbede polis ve zabıta ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.