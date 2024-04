Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Dünya Romanlar Günü etkinliğine katıldı

Politika

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nun "Dünya Romanlar Günü" kapsamında düzenlediği etkinliğe katıldı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam'ın da yer aldığı etkinlikte vatandaşlara hitap eden Sarıyıldız, "Roman kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için görev ve sorumluluk almaya hazırız. Yaşadığınız her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal sorunun aşılması noktasında her zaman yanınızdayız. Belediyemizin imkanlarından her türlü faydalanmanızı sağlayacağız. Belediyemizin kapısı sizlere her daim açık olacak" dedi.

Toplumun bütün kesimlerinin, yönetimlerin imkanlarından eşit oranda faydalanması gerektiğine inandıklarının dile getiren Sarıyıldız, "Gençlerin, kadınların, işçilerin, emekçiler için her türlü dezavantajlı koşulların ortadan kalkması için emek sarf edecek olan ve Romanların Mersin'de en çok yaşadığı Akdeniz ilçesinde barışa, kardeşliğe ve eşitliğe imkan sunacak olan Akdeniz Belediyesinin bu dönemki yöneticileri olarak, bu güzel etkinliğe katkı sunan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mersin'de, özellikle niteliksel anlamda toplumun bütün kesimlerini yansıtan bir zenginlik ortamı bulunduğunu vurgulayan Sarıyıldız, Akdeniz ilçesinde de aynı zenginliğin bulunduğunu kaydetti.

Romanların belediyenin imkanlarından her türlü faydalanmalarını sağlayacaklarını dile getiren Sarıyıldız, "Akdeniz'in sorunlarını birlikte çözeceğiz. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Akdeniz'de; barış ve kardeşlik içerisinde sorunlarımızı çözdüğümüz, problemleri bir araya gelerek dayanışarak hallettiğimiz bir dönem olsun. Akdeniz'i ve Mersin'i; Romanların, Türklerin, Arapların kardeşçe yaşadığı bir kent haline getirelim" ifadelerini kullandı. - MERSİN