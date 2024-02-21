Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnafla buluştu

Politika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile birlikte İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafla bira araya geldi.

Renkli anların ve sıcak görüntülerin yaşandığı ziyarette, çarşı esnafı ve her yaştan vatandaşın yoğun ilgisi ve sevgi seli ile karşılaşan Başkan Gültak; "Esnafımızdan, sözümüzü aldık. Bu şehri hem Akdeniz'de hem de Büyükşehir Belediyesinde onlara danışarak, onların da fikir, görüş ve eleştirilerini alarak birlikte yöneteceğiz" dedi.

"Barış ve huzur ortamıyla birlikte hizmet ve projelerimiz sürecek"

Tüm Türkiye'nin önemli bir seçime gireceğinin altını çizen Başkan Gültak, "Akdeniz, son zamanlarda Türkiye'ye şamil oldu. Adı çok fazla duyuldu. Dolayısıyla göreve geldiğimiz günden beri Akdeniz'de güzel işler yaptık. Cumhurbaşkanımızın desteklerini Akdeniz'e yansıttık. Kentsel dönüşüm projeleri, spor tesisleri, kadınlara ve gençlere yönelik projelere imza attık. Bunların aynısını yapacağımızı söylüyoruz. En önemlisi de Akdeniz'de huzuru tesis ettik. Biz 5 yıl daha huzur garantisi veriyoruz insanlarımıza ve yaptığımız projelerin devamını getireceğiz" diye konuştu.

"Güçlerimizi birleştirdiğimizde tüm Mersin kazanacak"

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'a da destek isteyen Başkan Gültak, "Çünkü ikimiz yan yana geldiğimizde, güçlerimizi birleştirip yan yana geldiğimizde, hem Akdeniz hem Mersin kazanacak. Liman şehriyiz; yapılacak birçok proje var. Burada mutlaka ve mutlaka Büyükşehir ayağının da Cumhur İttifakı'nda olması gerekir" şeklinde konuştu.

"Çarşı esnafının en büyük şikayeti caddenin şeride dönüşmesi"

Başkan Gültak, bir araya geldikleri vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldıklarını da belirterek, "Esnafımızın en çok şikayet ettiği bölge, tek şeride dönüşen İstiklal Caddesi. Bu düzenlemede esnafın kararının hiç alınmadığını biliyorum. Bir belediye başkanı olarak benim bile fikrimi almadılar. Dolayısıyla Serdar Soydan Başkanımız göreve geldiğinde, 1 Nisan'da ilk yapacağı işlerden bir tanesi, bu cadde üzerinde düzenleme yapmak olacak" ifadelerini kullandı.

Kentin en hareketli yerlerinden ve yüzlerce esnafın faaliyet gösterdiği İstiklal Caddesi ziyaretinde her yaştan vatandaşla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden ve destek isteyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her zaman olduğu gibi küçük çocukları da unutmadı, onları çeşitli hediyelerle sevindirdi. - MERSİN