Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gündoğdu Mahallesi semt pazarını ziyaret etti, esnaf ve alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Gündoğdu Mahallesi semt pazarı ziyaretinde yoğun bir ilgiyle karşılaşan ve vatandaşla sohbet eden Başkan Gültak, alışveriş yapan vatandaşlara sıcak tatlı ikramında bulundu. Ayrıca Gültak, gezi boyunca vatandaşlara geri dönüşümü mümkün alışveriş çantası hediye etti. Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur'un da eşlik ettiği pazaryeri ziyaretinde Başkan Gültak, çocuklarla yakından ilgilendi, tezgah açıp çeşitli baharat ve ürün satan kadınlarla da sohbet ederek bol kazançlar diledi. Başkan Gültak, Akdeniz'de barış, huzur ve kardeşlik ikliminin sürmesi, hayatın her alanında hizmet ve projelerin devam etmesi, değişim ve dönüşümün hızla ve büyüyerek gerçekleşmesi için vatandaşlardan destek istedi. Başkan Gültak'a çeşitli taleplerini de dile getiren pazarcı esnafı ve mahalle sakinleri, özellikle mahallede kurulan pazaryerini ikiye bölen ve araçların sık geçtiği yol nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getirerek, en azından mahalle pazarının kurulduğu gün söz konusu yolun trafiğe kapatılmasını istedi.

Başkan Gültak da konuyu daha önceki günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dile getirdiğini söyledi ve bu konuda kısa bir zaman içinde olumlu sonuç alacaklarını düşündüğünü ifade etti. - MERSİN