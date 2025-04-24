Akdeniz Belediyesi'nin 1.4 Milyar Lira Borcu ve Çözümler - Son Dakika
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Politika

Akdeniz Belediyesi'nin 1.4 Milyar Lira Borcu ve Çözümler

Akdeniz Belediyesi\'nin 1.4 Milyar Lira Borcu ve Çözümler

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediyenin mali durumunu düzeltmek için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Borç miktarının 1.4 milyar lira olduğunu belirten Şener, belediyeyi zorlu dönemden çıkarmak için çabalarının sürdüğünü ifade etti.

24.04.2025 13:09  Güncelleme: 13:13
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Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediyenin yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira borcu bulunduğunu belirterek, "Şu 3 ayda verdiğimiz mücadele ile aslında mali açıdan çok zor durumda olan belediyeyi normale döndürmeye çalışıyoruz. Benim bir tabirim var; biz belediyeyi yoğun bakımın da ötesinde entübe halde devraldık" dedi.

Şener, Akdeniz Belediyesi çatısı altında uzun yıllar boyunca emek verip belediye hizmetlerine katkı sunan ve emekliliğe ayrılan personeli makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Şener, belediye hizmetlerinde uzun yıllar boyunca özveriyle çalışan personelin emeğinin unutulmayacağını belirterek, "İnşallah emeklilik döneminiz de ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu geçer. Uzun yıllar boyunca Akdeniz'e hizmet ederek değerli katkılar sundunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emekliliğiniz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'in menfaatine olan adımlar atıyoruz."

Şener, Akdeniz Belediyesinin yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira borcu bulunduğunu da belirterek, şöyle devam etti; "Şu 3 ayda verdiğimiz mücadele ile aslında mali açıdan çok zor durumda olan belediyeyi normale döndürmeye çalışıyoruz. Benim bir tabirim var; biz belediyeyi yoğun bakımın da ötesinde entübe halde aldık. 13 Ocak'ta görevlendirildim, 15 Ocak'ta personel maaşları ödenemiyordu. Belediyenin bütün mülklerine haciz konmuş, bütün hesaplarına haciz konmuş. Devletimizin imkanlarını da kullanarak, kurumlarla iletişime geçerek ve bireysel çabalarımızla hacizleri kaldırdık, çalışmalar yaptık, icraların hemen hemen hepsini kaldırdık. Belediyeyi en azından entübeden yoğun bakıma aldık, şimdi servise almaya çalışıyoruz. Biraz daha zamanımız var çünkü bazı şeyler prosedür gerektiriyor ve prosedürler de zamana alıyor. Belediyeyi mali açıdan daha da iyi hale getireceğiz. Akılcı davranıp iyi niyetli olduktan sonra bu kurum mali açıdan kendini döndürebilir."

3 aydır bu sorunlarla uğraştıklarını kaydeden Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "17 firmayla oturduk pazarlık yaptık, icraları ve hesaplardaki blokeleri kaldırdık. Bazı basın organlarında belediyenin mülklerinin rayiç bedelinin çok altında satıldığının haberleri yapıldı. Biz sadece mevzuatı uyguluyoruz, mevzuat çerçevesinde işlemleri yapıyoruz. Yapılan dedikodulara ve iftiralara hiçbir şekilde kulak asmıyor, işimizi yapıyoruz ve belediyenin menfaatine olan adımlar atıyoruz. Biz dedikodulara kulak asıp onlara cevap vermeye kalksaydık, 3 ayda belediyeyi idari ve mali açıdan daha rahat bir nefes alır hale getiremezdik. Maalesef emekli tazminatlarınızı da ödeyemezdik" şeklinde konuştu.

Emekli personel ise Şener'e bu nazik davet ve vefalı yaklaşımı dolayısıyla teşekkür ederek, belediyede çalıştıkları süre boyunca edindikleri dostlukların ve dayanışmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdiler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Akdeniz Belediyesi'nin 1.4 Milyar Lira Borcu ve Çözümler - Son Dakika

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