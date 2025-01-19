Akhisar\'da Muhtarlık İşleri Toplantısı Düzenlendi

Politika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ilçe şefleri toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç'ın başkanlığında Akhisar'da yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunmak amacıyla ilçe bazında yürütülen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ilçe şefleri toplantısı Akhisar'da yapıldı. Toplantıda, çalışma şartları, personel durumu ve hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı şekilde sunulması için alınacak önlemler detaylı olarak ele alındı.

Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç'ın yanı sıra, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Çelebi, merkez şube müdürleri ve 15 ilçeden sorumlu 9 ilçe şefi katıldı. İlçe şefleri, görev yaptıkları bölgelerde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini paylaşırken, vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek için yapılabilecek iyileştirmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe şeflerinden alınan geri bildirimler doğrultusunda çalışma alanlarında yapılması gereken düzenlemeler ve iyileştirmeler planlanırken, çözüm odaklı öneriler üzerinde duruldu. Alınan kararlarla, belediye hizmetlerinin ilçelerde daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaşması sağlanacak.

"Hızlı ve etkili hizmet sunmak öncelikli hedefimiz"

Toplantının ardından Akhisar İlçe Şefliği personeliyle de bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için ekip ruhuyla çalışmanın önemine dikkat çekti. Kılıç, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili hizmet sunmak bizim en öncelikli hedefimiz. Hizmetlerin kalitesini artırmak ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına düzenli olarak bu tür toplantılar düzenliyoruz. Sahada görev alan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde vatandaşlarımızın memnuniyetini her geçen gün artırmayı hedefliyoruz" dedi. - MANİSA