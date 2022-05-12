Akkent Mahallesi'ne yeni park - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Akkent Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırdı. Akkent Mahallesi'ne yapılan 11 bin m'lik parkta çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yoğun bitki parterleri bulunuyor.

"640 park yaptırdık"

Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey ilçemiz hızla büyüyüp, gelişiyor. Bizde buna bağlı olarak park yapılabilecek alanların tamamını yeşil alan olarak yapıyoruz. Akkent mahallemize yeni yaptığımız parkımızı tamamladık. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve kamelyaları ile vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği bir park oldu. Şu ana kadar 640 tane parkın yapımını tamamladık. Yamaçtepe piknik alanının yapımını da tamamladık yakında orayı da vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Boş alanlara yeni parklar yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizin daha yeşil hale gelmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını da arttırdık. Arttırmaya da devam edeceğiz. Parkımızın Şahinbey ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP