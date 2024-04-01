Akkışla\'da CHP Adayı Mustafa Dursun Seçimi Kazandı

Akkışla'da resmi olmayan sonuçlara CHP'nin adayı Mustafa Dursun, seçimi kazandı.
Akkışla'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını CHP'nin adayı Mustafa Dursun kazanırken, sonuçlar şu şekilde:
"CHP'nin adayı Mustafa Dursun 2 bin 7 oy, AK Parti'nin adayı Ayhan Arslan bin 913 oy, İYİ Parti'nin adayı Osman Türk 269 oy, Yeniden Refah Partisinin Adayı Cihangir Şahin 102 oy." - KAYSERİ
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Adana'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şahıs ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine gönderilirken 2 organizatör ise tutuklandı.
Ardahan Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Kars'tan kargoyla uyuşturucu madde getiren minibüsü durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 10.05 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 48.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor ve açılan sandıklara göre Böcek önde bulunuyor.
CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Fatih'teki son durumu açıkladı ve Türkiye'nin değiştiğini vurguladı.
Seçim çalışmaları boyunca ilgiyle karşılanan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, oyların yüzde 54.4'ünü alarak yeniden Pütürge Belediye Başkanı seçildi. Sülük, önümüzdeki 5 yılda yarım kalan hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevcut Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden başkan seçildi. Yıldırım, 6 bin 949 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.
Besni ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Reşit Alkan, 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar ise 20 oy farkla ikinci oldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İYİ Parti'nin kazandığı tek il olan Nevşehir'de Rasim Arı tekrar belediye başkanlığına seçildi. Arı 2019 seçimlerinde AK Parti'den başkan seçilmiş ancak 2021 yılında sağlık sorunlarını göstererek istifa etmişti. Belediye Başkan Adayı Rasim Arı oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildi. İyi Partinin Türkiye genelinde kazandığı tek il ise Nevşehir oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, seçimi açık farkla kazandı. CHP'li Gençay, kesin olmayan sonuçlara göre 26 bin 446 oyla Didim Belediyesinin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.
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