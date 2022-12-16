HDP ile ikinci görüşme için AK Parti tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, katıldığı canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, başörtüsü konusu hakkında HDP'yi bir kez daha ziyaret edeceklerini belirterek, "HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım" dedi.

Özlem Zengin'in açıklamalarından detaylar şöyle:

"Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifi hakkında konuşan Özlem Zengin, "Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU'NA VERİLEN CEZA

İmamoğlu'na verilen hapis cezası hakkında Zengin, "Bir yargı kararının her zaman sonuçları olur, siyasi sonuçları da olur. Buradaki niyet çok önemli. Ortada bir suç var mı, bu suçun cezası ne kadardır? Biz AK Parti olarak, özgür alanda siyaset yapalım diye uğraştık. Bunlar bizim için slogan değil, hakiki gerçekler. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili durumla çok farklı. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili karar kesinleşmişti. Kararı daha istinaf ve Yargıtay aşamaları var. Temyiz hakkını da veren biziz. Cumhurbaşkanımız için karar kesinleşmişti.

"ADAYLIĞINI SİVRİLTİYOR"

Muhtar bile olamaz manşetleri atılmıştı. Şu an kesinleşmiş bir karar var mı? Yok. Cumhurbaşkanımız gibi bir hikayesi olmasına özeniyor. Tayyip Erdoğan'ın hikayesi biricik. Herkesin hikayesi farklı. Akşener, buradan İmamoğlu'nun adaylığını sivriltiyor"