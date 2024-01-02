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Akşehir'de Yeni Toplu Konutlar İnşa Edilecek - Son Dakika
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Akşehir'de Yeni Toplu Konutlar İnşa Edilecek

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede inşa edilecek yeni toplu konutlarının en yakın zamanda başlanacağını söyledi. Akşehir Belediye Başkanı, TOKİ yetkilileriyle yapılan görüşmelerde projenin detaylarını görüştü. İnşa edilecek konutlar, Akşehir'in tarihine uygun bir şekilde tasarlanacak ve şehrin sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlayacak.

Akşehir\'de Yeni Toplu Konutlar İnşa Edilecek
02.01.2024 - 16:30,
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Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede inşa edilecek yeni toplu konutlarının en yakın zamanda başlanacağını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Can Akgüneş ile birlikte; TOKİ Emlak Dairesi Başkanı Mehmet Akif Yakar'ı ve Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Ahmet Kutluğ Gayretli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Akşehir'de inşa edilecek yeni toplu konutlarla ilgili detaylar görüşüldü. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının öncülüğünde hayata geçirilecek İlk Evim ve İlk Evim Arsa Projesi, Doğrugöz Mahallesindeki devlete ait araziler üzerinde inşa edilecek. Çalışmaların ardından 350 sosyal konutun, 409 müstakil arsanın ve 45 müşterek arsanın hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

"İmar Planı Revizyonları TOKİ'ye teslim edildi"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na gerçekleştirdikleri ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirterek; "Doğrugöz Mahallemize İlk Evim ve İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılacak sosyal konutlar için gerekli imar planı revizyonları belediyemiz tarafından hızlı bir şekilde tamamlanarak TOKİ'ye teslim edildi. Tamamlanan imar planları doğrultusunda TOKİ, parselasyon işlemlerine, projelendirme çalışmalarına hız verdi ve süreç tamamlanma aşamasına geldi" dedi.

"Yeni konutlar yöresel mimariyle inşa edilecek"

Parselasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte alt yapıları hazır arsaların hızla teslim edileceğini ve konutların yapımına ivedilikle başlanacağını ifade eden Başkan Akkaya, "Yapılacak konutlar, Akşehir'in zengin tarihinden ilham alınarak ve yöresel mimariyle uyumlu bir şekilde tasarlanacak. Yeni konutlar, sadece modern yaşamın gereksinimlerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda şehrin tarihi dokusuna saygı duyacak bir estetikle hayata geçirilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ve Belediyemiz iş birliğiyle gerçekleşen bu proje, ilçemizin sosyal ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Bu vesileyle Akşehir'imize bu konudaki büyük katkıları için Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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