Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki eleştirilerine yanıt veren Akşener, "Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kendisi bana 'ahlak yoksunu' demişti. Hızını alamayıp, dün de artık suyumuzun kaynadığını söyleyip bizi tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı, durdurabilene aşk olsun. Yalnız bu sefer 'bayan' dememiş 'bu kadın' demiş. Yani küçük de olsa, en azından bir ilerleme var" şeklinde konuştu.

YUHALAMA BAŞLAYINCA HEMEN DEVREYE GİRDİ

Bu sırada salonda bulunan partililer, bir anda yuhalamaya başladı. Akşener hemen devreye girerek salona dönüp, "Yapmayın, yapmayın" diyerek uyarıda bulundu.

Akşener'in konuşmalarından satır başları:

"Ülkemizde artık her gün yaşar olduğumuz kadın cinayetleri soluğumuzu kesmeye devam ediyor. Ülkemizde kadınlar öldüreceklerini bilerek yaşıyorlar. Nerede, ne zaman, kim tarafından, ne sebeple öldürüleceğini düşünerek yaşıyor. Gün ortasında bile yalnız yürümekten korkar halde yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta bir cani genç bir kadını, Başak Cengiz'i aramızdan aldı. Başımız sağ olsun. Eğer o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, eğer ülkemizde bir kadını öldürmek bu kadar kolay olmasaydı Başak kızımız şimdi aramızda olabilirdi. Bu cani Başak'ı 'savunmasız' diye hedef alıyor. Kürsülerden nutuk atmakla olmuyor Sayın Erdoğan. "Bir kadın" diyerek beni tehdit etmekle de olmuyor Sayın Erdoğan. Bu zalimlik ne zaman bitecek?

"HEPİMİZİN SUYU BİR GÜN ISINACAK"

Sayın Erdoğan unutma bir gün hepimizin suyu ısınacak. Biz Allah'ın emri olan o güne hazırlıklıyız. Düştüğün bu durumda artık sen bizi ahlak konusunda ahkam kesecek durumda değilsin. Senin kendine hayrın yok. Elindeki patlak ampulle aklın sıra güneşi aydınlatmaya çalışıyorsun. Madem bizim için teneşiri hazır etmişsin, gel sen ve arkadaşlarının kardeşine birlikte bakalım.

Asıl ahlak yoksunu, gerçek olmadığını bile bile iftira atan troll besleyendir. Asıl ahlak yoksunu, bir yandan dindar pozları takınırken milletin hakkını, hukukunu ayaklar altına alanlardır. Asıl ahlak yoksunu terörist başının mektubunu okutup, kardeşini de devletin televizyonuna çıkaran sonra da önüne geleni terörist ilan edendir.

"MİLLETİMİZ ARTIK MUTLU YARINLARI KONUŞUYOR"

Kendisi bir kez bile, "Ben 83 milyonu fakirleştirdim; bari bu yıl, maaşıma zam yapmayayım." demedi. Kendisi, bir kez bile, "Millet işsizlikten kırılıyor. Bari şu 5 maaş alanların, maaşını keseyim." demedi. Ülkemizin içinde bulunduğu, bu acı tablo içerisinde, "Asrın hatası" Sayın Erdoğan, şimdi de şuursuzca çıkmış; "Biz ekonominin kitabını yazdık" diyor. Şimdiye kadar, ekonominin nasıl yönetileceğine dair, binlerce kitap yazıldı. Ama, ekonominin nasıl batırılacağına dair, hiçbir kitap yazılmamıştı. Onu yazmak da, sana nasip oldu Sayın Erdoğan. İstesen de istemesen de milletimiz artık, mutlu yarınları konuşuyor. Kalkınmış, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi konuşuyor. Ve o güzel yarınlarda, sen yoksun.