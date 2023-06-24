Akşener'den kurultayda şok eden itiraf: CHP'den istediğimiz 15 vekil, hayatımın en büyük pişmanlığıdır

28 Mayıs seçimlerinin ardından sessizliğe bürünen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda konuştu. Parti içindeki karışıklıkları sert bir dille eleştiren Akşener, CHP ile yaptıkları işbirliğine de değindi. İYİ Parti lideri, "Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM"

"Savaşmalıydık" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık! Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Biz, psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. Savaşmadık, ben savaşı severim. Ben canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. Ben kellemle top oynamayı çok severim. 28 Şubat'ta oynadım. Erdoğan'la ters düştük, umurum, korkum olmadı.

15 milletvekili almak bize kuyruk siyasetine mal oldu! Ama eğriye eğri, doğruya doğru... Bu, Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu işbirliğinin, CHP'ye sahada bulunan her renkten insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu. Sonra bu değişme, altılı masayı, Millet İttifakı'nı getirdik. Sonra bir şey yaptık. Belki de bir borç ödemeydi bilmiyorum. Koray Aydın'ın önerisi... Başarısızlık varsa benimdir. Demokrasi mi diyorsunuz. Şimdi öğreneceğiz hep birlikte. Demokrasinin gereklilikleri, sonuçları var.

Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldım gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz... İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı! Bilmem nereyi biz değil HDP kazandırdı. Yuh muh yok, bugün hesaplaşıyoruz, hesap veriyorum, hesap soracağım sonra!

Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir! Herkes haddini bilecek. Sonrası çok ilginç oldu. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı! O gün anladım ki, İyi Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülüyor; sadece iktidar değil, muhalefetin bir bölümü için de...

Sonra, seçim geldi. Şimdi seçim için, demokrasi konusunda çok hassasız ya! Demokrasi hassasiyeti yüksek, bugün bize hakaret edenlere söylüyorum! Ne yaptım ben? Ön seçim istedim. Sürenin çok az olduğu söylendi. Her şeye rağmen, bir temayül yapılmasını istedim. Bir heyet kurduk. Bu sonuçlar geldi. Mümkün olduğunca uydum. 16 ilde ön seçim yapmışız, temayül yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, bu meselede sıra sapmaktan tut, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar. Siz kim Türk milliyetçiliği kim! Siz kim Türklük kim!

Şimdi kongreye gidiyoruz. Bütün üst kurul delegelerimizin, milletvekillerimizin ismi olan bir torba var yanımda. Bana kala kala kura kaldı! Ayıp be! Kura mı çekeyim ben! Milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim! GİK'i kura ile mi belirleyeyim! Saygısızlar, ne istiyorsunuz! Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım ben!

Bir seçim dönemini geride bıraktık. Sandıkta milletimizin terazisinde tartıldık. Bizim siyasetimizde bahanelerin yeri yoktur. Mazeretlere yer yoktur."

Ayrıntılar geliyor...