Akşener\'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı

31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği açıklamalarla gündemde olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde'den dikkat çeken bir hamle geldi. 2023 Kasım ayında görevden alınan İde, İmamoğlu için bir seçim şarkısı hazırladı.
İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener'in basın müşavirliği görevini yürüten ve 2023 Kasım ayında görevden alınan Murat İde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.
"Gözlerin kapalı dinle İstanbul" başlığıyla İBB sosyal medya hesabından paylaşılan şarkıda "Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit, ne davalardan hiç usanmadan, geçmişten geleceğe uzanan yollardan, cesaretle yürüyor bak İmamoğlu" sözleri yer aldı.
Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarına da yer verilen şarkının klibinde İBB'nin 5 yılda imza attığı projelerin görüntülerine yer verildi. Klip "Yok bu işin sağı solu, aklın yolu İmamoğlu" yazısı ile son buluyor.
Seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Bu güzel seçim şarkısını Başkanımız Ekrem İmamoğlu için hazırlayıp, hediye eden @Murat_ide'ye teşekkürler" dedi. Ongun'un paylaşımını alıntılayan İde de "Gözlerin Kapalı Dinle İstanbul.. Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı.. Helali hoş olsun.." sözleriyle yanıt verdi.
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