Akşener'in şikayeti sonrası İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ın hesaplarına tedbir konuldu - Son Dakika
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Politika

Akşener'in şikayeti sonrası İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ın hesaplarına tedbir konuldu

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şikayeti üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın banka hesaplarına tedbir koydu.

08.03.2025 17:44  Güncelleme: 18:09
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şikayetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın banka hesaplarına MASAK tarafından tedbir konuldu.

Daha önce İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olarak görev yapan ve geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak atanan İbrahim Özkan'a ilişkin Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şikayette bulundu.

MASAK HAREKETE GEÇTİ

Akşener İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili olarak görev yaptığı dönemde Özkan'ın siyasi nüfus kullanarak aşırı zenginleştiğini öne sürerek yaptığı şikayetin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti.

MASAK'ın Özkan'a ait banka hesaplarına tedbir konulduğu öğrenildi.

Akşener\'in şikayeti sonrası İmamoğlu\'nun danışmanı Özkan\'ın hesaplarına tedbir konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ekrem İmamoğlu, İbrahim Özkan, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Banka, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'in şikayeti sonrası İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ın hesaplarına tedbir konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Talat Yelbuz:
    BU KADIN MILLETIN YAKASINDAN BIR DÜŞMEDİ GITTI 217 128 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    siyaset hiç bu kadar çirkefleşmemişti.akp nin oyunu vatanı kin nefrete sürüklemek 158 159 Yanıtla
  • nesha512:
    Akşener tam bir nankör ve ihanetciymis.Dus artık milletin yakasından 159 96 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Meral akşenerin mal varlığına el koyulsun beraber suç işlemişler meralın haberi olmadan yapamaz 151 74 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    sen bi piyonsun imamınveledi...bırak artık ağlayıp algı yapmayı...payitahtın içini boşalttınız ..iş bilmez adamlarla doldurdunuz..ne hizmet kaldı nede huzur...bavulunu toplamaya başla...oyun bitti..sıra hesap sormada..yargıda... 83 61 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Yorumlara bakıyorum kimse demiyor bu kişi nerden nasıl çaldı.. 78 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    abooo ajanlar çoğaldı 41 19 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    MELİH GÖKÇEĞİN OĞLU OSMAN GÖKÇEK NASIL ZENGİNLEŞMİŞ ONUDA ARAŞTIRSINLAR 40 12 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    danışmanın apardığı paralardan İmamoğlu’nun haberi vardır mutlaka, eğer haberi yoksa bu dahada kötü. daha danışmanından haberi olmayan zat yarın bugün kazara cumhurbaşkanı seçilirse eyvah eyvah… 33 14 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hırsızlığı yaptığınız yorumlarla ört bas edemezsiniz yakala ?? troller paralı troller 17 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Akşener'in şikayeti sonrası İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ın hesaplarına tedbir konuldu - Son Dakika
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