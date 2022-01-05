Akşener: O sandık elbet bir gün gelecek - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize, tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yok. Vizyonumuzla, projelerimizle, liyakatli kadrolarımızla, adil ve merhametli yönetim anlayışımızla, milletimize olan sevdamızla biz varız, biz buradayız, biz hazırız" dedi.

Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yeni yıla zam kabusuyla girdiklerini belirterek, "Biliyorsunuz, AK Parti iktidarı; 20 Aralık akşamı, 'faizi indiriyorum' deyip, aslında faiz artırarak, küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla, asgari ücretlinin aldığı, yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek, zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin, yeni yıl zammını da çarpmış oldu" diye konuştu.

'MİLLET İRADESİNDEN KAÇIŞ YOK'TÜİK'in rakamlarında bile gıdadaki fiyat artışının yüzde 43,8 olduğunu belirten Akşener, "Ulaşım masrafları, yüzde 53,6 artmış. Ev eşyaları yüzde 40,9 zamlanmış. Milletimizi enflasyona ezdirirken, senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Sen istesen de istemesen de, kızsan da, bozulsan da, millet iradesinden kaçış yok. O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize, tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yok. Vizyonumuzla, projelerimizle, liyakatli kadrolarımızla, adil ve merhametli yönetim anlayışımızla, milletimize olan sevdamızla biz varız, biz buradayız, biz hazırız. O gün geldiğinde, tek bir insanımız bile kaybetmeyecek. Bu iktidar gidince, her bir vatandaşımız daha çok kazanacak. Memlekette bolluk, bereket ve huzur olacak" dedi.Akşener, adım adım Anadolu'yu gezdiklerini, her kesimden vatandaşın sorunlarını dinlediklerini aktardı. Akşener, "Biz milletimizle buluşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın dertlerini, tüm Türkiye'ye duyurmaya devam edeceğiz. Onların kulakları sağır, gönülleri de milletimize kapalı olsa da biz, 2022 yılında da, milletin partisi olmaya aynen devam edeceğiz" diye konuştu. 'İYİLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM SİSTEMİNİ HAZIRLADIK'

Meral Akşener, eğitimin önemine dikkat çekerek, hükumetin eğitim politikalarını eleştirdi. Akşener, "Eğitim, bağımsızlığımızın ve gücümüzün teminatıdır. Eğitim, cumhuriyetimizin bize armağanıdır. Eğer bugün gençler, yurt dışında yaşamanın yollarını arıyorsa, eğer bugün kadınlar, kendilerini güvende hissetmiyorsa, eğer bugün çocuklar, derin yoksulluk ile karşı karşıya kalıyorsa, sebebi, eğitim politikalarımızın vasatlığıdır. İYİ Parti olarak, eğitim politikalarındaki vasatlığın önüne geçip, ülkemize ve çocuklarımıza reva görülen bu eğri düzene, 'dur' demek için iyileştirilmiş eğitim sistemini hazırladık. Türkiye'yi sınav ülkesi olmaktan çıkaracağız. Okullarımızı daha değerli hale getireceğiz. Öğrencilerimize, ilgi, yetenek ve becerilerine göre, sürece dayalı yönlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.