Üye Girişi
Akşener: O sandık elbet bir gün gelecek - Son Dakika

Akşener: O sandık elbet bir gün gelecek

05.01.2022 12:21
Akşener: O sandık elbet bir gün gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize, tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize, tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yok. Vizyonumuzla, projelerimizle, liyakatli kadrolarımızla, adil ve merhametli yönetim anlayışımızla, milletimize olan sevdamızla biz varız, biz buradayız, biz hazırız" dedi.

Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yeni yıla zam kabusuyla girdiklerini belirterek, "Biliyorsunuz, AK Parti iktidarı; 20 Aralık akşamı, 'faizi indiriyorum' deyip, aslında faiz artırarak, küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla, asgari ücretlinin aldığı, yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek, zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin, yeni yıl zammını da çarpmış oldu" diye konuştu.

'MİLLET İRADESİNDEN KAÇIŞ YOK'TÜİK'in rakamlarında bile gıdadaki fiyat artışının yüzde 43,8 olduğunu belirten Akşener, "Ulaşım masrafları, yüzde 53,6 artmış. Ev eşyaları yüzde 40,9 zamlanmış. Milletimizi enflasyona ezdirirken, senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Sen istesen de istemesen de, kızsan da, bozulsan da, millet iradesinden kaçış yok. O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize, tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yok. Vizyonumuzla, projelerimizle, liyakatli kadrolarımızla, adil ve merhametli yönetim anlayışımızla, milletimize olan sevdamızla biz varız, biz buradayız, biz hazırız. O gün geldiğinde, tek bir insanımız bile kaybetmeyecek. Bu iktidar gidince, her bir vatandaşımız daha çok kazanacak. Memlekette bolluk, bereket ve huzur olacak" dedi.Akşener, adım adım Anadolu'yu gezdiklerini, her kesimden vatandaşın sorunlarını dinlediklerini aktardı. Akşener, "Biz milletimizle buluşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın dertlerini, tüm Türkiye'ye duyurmaya devam edeceğiz. Onların kulakları sağır, gönülleri de milletimize kapalı olsa da biz, 2022 yılında da, milletin partisi olmaya aynen devam edeceğiz" diye konuştu. 'İYİLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM SİSTEMİNİ HAZIRLADIK'

Meral Akşener, eğitimin önemine dikkat çekerek, hükumetin eğitim politikalarını eleştirdi. Akşener, "Eğitim, bağımsızlığımızın ve gücümüzün teminatıdır. Eğitim, cumhuriyetimizin bize armağanıdır. Eğer bugün gençler, yurt dışında yaşamanın yollarını arıyorsa, eğer bugün kadınlar, kendilerini güvende hissetmiyorsa, eğer bugün çocuklar, derin yoksulluk ile karşı karşıya kalıyorsa, sebebi, eğitim politikalarımızın vasatlığıdır. İYİ Parti olarak, eğitim politikalarındaki vasatlığın önüne geçip, ülkemize ve çocuklarımıza reva görülen bu eğri düzene, 'dur' demek için iyileştirilmiş eğitim sistemini hazırladık. Türkiye'yi sınav ülkesi olmaktan çıkaracağız. Okullarımızı daha değerli hale getireceğiz. Öğrencilerimize, ilgi, yetenek ve becerilerine göre, sürece dayalı yönlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener: O sandık elbet bir gün gelecek - Son Dakika


Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı! Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı!         
12:29
Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı         
12:21
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
11:13
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12

Son Dakika Haberleri
12:34 Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
12:30 Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş
12:29 Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı!
12:20 Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı
12:18 Akşener'den zamlar sonrası açıklama: Sayın Erdoğan gözlerin ışıldıyor mu?
12:13 Karadeniz gazının işleneceği tesisinin maketi hazırlandı
12:05 Öldüğü zannedilen bebek yaşarsa ismi Savaş olacak
12:04 Maaş ve primleri de artırdılar ama! ABD'li patronlar eleman bulamıyor!
11:42 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Döviz artık gündemimizde değil
11:41 Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den ilginç yorum: Beni yarışmadan soğutana gelsin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 12:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener: O sandık elbet bir gün gelecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement