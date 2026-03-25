Al-Thani'den Erdoğan'a Teşekkür

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani, bölgedeki askeri gerilimi durdurma çabalarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Katar Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ikili Katar karasularında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini birbirlerine ileterek şehitlere rahmet ve ailelerine sabır diledi. Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar ele alındı. Al-Thani, bölgedeki askeri gerilimi durdurma çabalarından ötürü Erdoğan'a teşekkür etti. Taraflar, ikili iş birliğini ve ortak çıkarları geliştirmek için koordinasyon ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al-Thani telefonda görüşmüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti. Açıklamada, "Liderler, bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanımıza başsağlığı dileklerini sundu. Katar Emiri Al-Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgemizdeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Al-Thani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti" ifadelerine yer verilmişti. - DOHA