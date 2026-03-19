Ala\'dan Özel\'e Tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Sayın Özel, siz bırakın Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmayı da Türkiye'nin ana muhalefet partisini ve kendinizi Silivri vesayetinden kurtarmaya gayret edin ve grup başkan vekili haletiruhiyesinden çıkarak genel başkan olmaya çalışın" dedi.

Efkan Ala, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Özel, siz bırakın, Türkiye'de ve dünyada ortaya koyduğu vakur ve etkili liderlikle; çevresi ateş çemberi haline gelmiş ülkemizi, bir istikrar ve güven adası olarak her alanda büyüten ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleten, bütün darbe girişimleri karşısında dimdik durarak Türkiye siyasetini statükonun vesayetinden kurtaran Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmayı da; Türkiye'nin ana muhalefet partisini ve kendinizi Silivri vesayetinden kurtarmaya gayret edin ve grup başkan vekili haletiruhiyesinden çıkarak genel başkan olmaya çalışın. Böylece ülkemize de partinize de katkıda bulunmuş olursunuz" dedi.