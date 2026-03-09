Ala: Türkiye Krizlere Karşı Hazır - Son Dakika
Ala: Türkiye Krizlere Karşı Hazır

09.03.2026
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımızın İran yönetimine yönelik samimi uyarıları, tarihi ve kardeşlik hukukuna yapılan güçlü bir vurgudur." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin bölgesinde yaşanan son krizlerde oynadığı aktif ve lider rolü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Bu çerçevede, 28 Şubat sonrası süreçte tüm birimleriyle teyakkuz haline geçen Türkiye'nin, devlet kurumlarını seferber ederek, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü hatırlatan Ala, Türkiye'nin, yangının bölgede daha fazla yayılmaması için "hakkın, adaletin, uluslararası hukukun, barışın ve istikrarın" yanında saf tutarak, çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini tüm taraflara net bir dille ifade ettiğini aktardı.

Krizin ekonomik ve güvenlik boyutlarına karşı alınan tedbirlerin, Türkiye'nin ne denli hazırlıklı ve dirençli olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Ala, proaktif politikalar sayesinde piyasaların sağlıklı işleyişini sürdürürken, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un gerekli düzenlemeleri hızla devreye aldığını anımsattı.

"Alınan önlemler, hazırlık düzeyini açıkça göstermektedir"

Merkez Bankası rezervlerinin, finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve güçlü likiditesinin, olası tüm riskleri absorbe edebilecek kapasitede olduğunu teyit ettiğini belirten Ala, şunları kaydetti:

"Enerji arz güvenliğinden tarımsal üretime, sınır kapılarındaki rutin işleyişten hava sahasının 7/24 F-16'lar ve erken ihbar uçaklarıyla korunmasına kadar her alanda alınan önlemler, hükümetimizin krizler karşısında hazırlık düzeyini açıkça göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın İran yönetimine yönelik samimi uyarıları ise tarihi ve kardeşlik hukukuna yapılan güçlü bir vurgudur. 'Bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek' provokatif adımlardan kaçınılması gerektiği ifade edilirken, Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak hiçbir hesabın içine girilmemesi konusunda net bir irade sergilenmiştir. Bu mesaj, Türkiye'nin bölgesel krizlerde kardeşlik bağlarını ve ortak geleceği koruma kararlılığını da yansıtmaktadır."

Son olarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi vurgulanarak, bölgenin huzur ve istikrarını hedef alan her türlü senaryonun karşısında durulacağı açıkça ilan edilmiştir. Hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması, kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşülmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir. 86 milyonun huzurunu temin etmenin en büyük hassasiyet olduğu bu süreçte, aziz milletimizin müsterih olması gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her alanda güçlü olduğu, bekasını koruma konusunda güçlü bir iradeye sahip bulunduğu bir kez daha vurgulanmıştır."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.