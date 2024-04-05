Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Görevi Devraldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, "Allah sağlık sıhhat verirse Alanya'mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, görevi bir önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den devraldı. Devir teslim töreni, Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk sunulması, ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Cavit Arı, İl Başkanı Nail Kamacı, İlçe Başkanı Bülent Kandemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Osman Tarık Özçelik'i Belediye Binası giriş kapısının önünde karşılayarak çiçek ve hediye takdim etti.
"Tüm Alanya halkına hakkımı helal ediyorum"
Başkanlık görevini Osman Tarık Özçelik'e devreden Adem Murat Yücel, Belediye Binası önünde yaptığı açıklamalarına Kadir Gecesi'ni kutlayarak başladı. Yücel, açıklamalarının devamında "Demokrasinin gereği seçimle geliyoruz, seçimle gidiyoruz. Benim hayatta onur duyduğum bu kadim kente Alanya'mıza 10 yıl boyunca hizmet etme şansı buldum. Hayatımdaki en büyük onurumdur. Allah'ıma binlerce kere şükür ki, başımız dik, alnımız ak şekilde görevimizi tamamladık. Tüm Alanya halkına hakkımı helal ediyorum. Onlardan da helallik istiyorum. Başkanlığa seçilen Osman Özçelik'e başarılar diliyorum. Öncelikle kendisine, ailesine Alanya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.
"Kutlu bir günde görevi devraldım"
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise kutlu bir günde 10 yıl sonra görevi devraldığını ifade ederek, "Şu ana kadarki hizmetleri için Adem Murat Yücel'e çok teşekkür ediyorum. Allah sağlık sıhhat verirse Alanya'mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım. Alnımız ak bir şekilde şu andan itibaren görevimi devretmek üzere görevi devralıyorum" diye konuştu.
Yoğun ilgi altında Belediye Binası'na giriş yaparak personelle tokalaşan Başkan Özçelik, başkanlık makamına geçti. - ANTALYA
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